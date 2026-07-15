Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Cupra Cupra Raval Plus: la nuova entry level elettrica

A settembre arriva la Cupra Raval Plus, una nuova versione del SUV elettrico posizionata sotto le varianti già disponibili, pensata per chi vuole entrare nel mondo della citycar elettrica di Cupra spendendo meno. Non è il modello base definitivo, che arriverà in un secondo momento con un prezzo ancora più concorrenziale, ma è il primo passo concreto verso un listino più accessibile per una delle elettriche compatte premium più richieste.

Prezzo più basso

La Cupra Raval Plus sarà disponibile a partire dalla metà di settembre a un prezzo di circa 29.000 euro. Rispetto alle versioni attualmente in listino è un salto verso il basso che potrebbe cambiare sensibilmente il pubbiclo interessato al modello. La Raval Plus apparirà nel configuratore già nel corso di questo mese, il che significa che chi è curioso può già iniziare a valutare come costruire la propria versione prima che arrivi fisicamente nelle concessionarie.

300 km di autonomia

Sotto al cofano la Raval Plus porta con sé un motore da 135 CV alimentato da una batteria LFP da 37 kWh, con un’autonomia dichiarata di circa 300 km WLTP. La chimica LFP (litio-ferro-fosfato) è la stessa già adottata da diversi costruttori sui modelli più recenti: meno energetica per unità di volume rispetto alle batterie NMC, ma più stabile alle alte temperature, più longeva nel tempo e meno soggetta al degrado nelle ricariche frequenti.

La ricarica rapida in corrente continua è supportata fino a 88 kW, con un tempo di circa 23 minuti per passare dal 20 all’80% di carica. In corrente alternata si arriva fino a 11 kW.

Dotazione ampliabile con tre pacchetti

La Raval Plus non nasce già piena di tecnologia, ma offre la possibilità di arricchire la dotazione attraverso tre pacchetti opzionali pensati per soddisfare esigenze diverse.

Il primo è il pacchetto EDGE: include la ricarica wireless per smartphone da 15 W, la funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni come laptop o e-bike, il sistema keyless Kessy Advanced e la possibilità di usare lo smartphone come chiave digitale. È il pacchetto orientato alla praticità quotidiana, quello che elimina piccoli fastidi e aggiunge versatilità reale.

Il secondo è il pacchetto DRIVE: comprende Travel Assist 3.0 con cruise control adattivo e mantenimento della corsia, Emergency Assist per le situazioni di emergenza in cui il conducente smette di rispondere, Remote Park Assist per parcheggiare la Raval da smartphone in spazi stretti, e la telecamera a 360 gradi. È il pacchetto per chi guida molto in città e apprezza avere un supporto tecnologico attivo, specialmente nei parcheggi.

Il terzo è il pacchetto LIGHT & SOUND: un sistema audio Sennheiser a 12 altoparlanti, illuminazione ambientale, proiezioni interne e Smartlight 2.0. Meno funzionale, più esperienziale, per chi vuole trasformare l’abitacolo in qualcosa di più coinvolgente del solito.

La logica a pacchetti è quella che Cupra usa su tutta la gamma Raval: si parte da una base pulita e si aggiunge solo quello che interessa davvero, evitando di pagare dotazioni che non si useranno mai. Un approccio che funziona, soprattutto su un modello entry level dove tenere sotto controllo il prezzo finale è parte integrante della proposta.