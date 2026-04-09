Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Cupra La nuova Raval è ufficiale

Cupra aggiorna la sua gamma elettrica con un progetto che potrebbe diventare uno dei suoi più grandi successi: il brand del Gruppo Volkswagen, infatti, ha svelato ufficialmente la nuova Cupra Raval. Si tratta di un’auto elettrica compatta che punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato europeo. Andiamo a scoprirne i dettagli.

La nuova elettrica di Cupra, dimensioni e design

La Cupra Raval è una nuova auto elettrica con carrozzeria da hatchback e con dimensioni molto compatte che arricchisce la gamma a zero emissioni, di cui fa parte anche la Born. La lunghezza è di appena 4,06 metri e presenta un passo di 2,6 metri e un bagagliaio da ben 441 litri. Secondo l’azienda, il nuovo modello apre la strada a una “categoria completamente nuova” in grado di combinare dinamismo e praticità. Alla base del progetto, che sarà prodotto nello stabilimento Seat di Martorell, c’è la piattaforma MEB+, stessa base di partenza della Polo elettrica.

La vettura presenta soluzioni di design particolarmente interessanti, con il logo Cupra illuminato, le maniglie a scomparsa con illuminazione integrata e varie opzioni di personalizzazione, con la possibilità di scegliere tra otto modelli di cerchi in lega, fino a 19 pollici. Da segnalare anche l’esclusiva vernice Plasma Iridescent, che cambia colore in base all’illuminazione, con la possibilità di optare per un tetto Manhattan Grey o Midnight Black.

Anche l’abitacolo presenta diverse opzioni per personalizzare e adattare lo stile della vettura, scegliendo tra vari rivestimenti e soluzioni cromatiche. Al centro della plancia troviamo il sistema di infotainment con display da 12,9 pollici e il Digital Cockpit da 10,25 pollici.

Motori e prestazioni

La gamma della Cupra Raval sarà composta da ben quattro opzioni di motorizzazione. L’allestimento base, chiamato semplicemente Raval, potrà essere configurato con motore da 116 CV oppure da 136 CV. In entrambi i casi è previsto un abbinamento a una batteria LFP da 37 kWh, per un’autonomia di 300 chilometri. La ricarica rapida è da 50 kW, per la versione da 116 CV, oppure da 88 kW, per quella da 136 CV.

Da segnalare anche la versione Endurance. Questa variante di Raval propone un motore da 211 CV e una batteria da 52 kWh, per un’autonomia da 450 chilometri. La gamma si completerà con la versione VZ, con motore da 226 CV, batteria da 52 kWh e autonomia di 400 chilometri. La ricarica rapida può arrivare a 105 kW per entrambe le configurazioni. Tutti i dati citati sull’autonomia sono provvisori, in quanto la vettura è ancora in fase di omologazione. Ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda le prestazioni, scegliendo la versione più performante – la VZ – è possibile raggiungere una velocità massima di 175 km/h con un’accelerazione 0-100 km/h che viene completata in 6,8 secondi. Questa versione presenta anche una serie di personalizzazioni, come i sedili sportivi, le sospensioni DCC Sport, per una maggiore rigidità, la modalità ESC OFF, i cerchi da 19 pollici con pneumatici più larghi da 235 mm e il differenziale elettronico a slittamento limitato.

Prezzo e disponibilità

L’arrivo sulle strade della Cupra Raval non è lontano. Il nuovo modello di Cupra, infatti, sarà lanciato nel corso dell’estate 2026. La Casa ha già anticipato le prime informazioni sui prezzi: il listino partirà da 26.000 euro. Ulteriori dettagli in merito al debutto dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.