Più accessibile e ancora più digitale: scopri le novità del primo SUV coupé elettrico firmato CUPRA, tra nuovi sistemi di bordo, ricarica rapida e un’autonomia fino a 441 km

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa CUPRA CUPRA Tavascan: moltissime le novità apportato al SUV-Coupé

La CUPRA Tavascan compie un significativo balzo in avanti nel suo percorso di evoluzione, puntando su una dotazione tecnologica ancora più ricca e su una gamma capace di intercettare un pubblico più ampio. Sin dal suo debutto, il modello è stato percepito come una proposta di rottura, capace di interpretare il linguaggio stilistico del brand attraverso un design deciso, fatto di linee scolpite e proporzioni atletiche che ne sottolineano l’anima sportiva. Oggi, questa visione si completa rendendo la vettura più completa e accessibile, pur mantenendo quel carattere distintivo che l’ha resa un’icona della mobilità elettrica contemporanea.

Design e comfort

Esteticamente, la Tavascan continua a sfoggiare la sua distintiva firma luminosa triangolare, elemento ormai inscindibile dall’identità CUPRA. La gamma cromatica si arricchisce con l’ingresso della nuova tonalità metallizzata Midnight Black, che conferisce al SUV coupé un’eleganza ancora più profonda.

All’interno, l’abitacolo è stato progettato mettendo il guidatore al centro di un ambiente altamente digitalizzato. Praticità e comfort trovano spazio grazie a soluzioni intelligenti come il nuovo volante multifunzione dotato di pulsanti fisici e le bocchette di ventilazione a regolazione elettrica. Un tocco di raffinata tecnologia è dato dal climatizzatore intelligente e dinamico, in grado di adattare automaticamente il flusso e la direzione dell’aria in base alla posizione del sole e agli occupanti, attivando perfino una pre-circolazione non appena la chiave si avvicina all’auto.

Un ecosistema digitale evoluto

Il vero fulcro del nuovo aggiornamento risiede nell’esperienza di bordo. La Tavascan introduce il nuovo Virtual Cockpit da 10,25” affiancato da un sistema di infotainment di ultima generazione basato su Android Automotive OS. Questo ecosistema fluido e naturale trasforma l’interazione con l’auto, offrendo un accesso diretto a un catalogo di app (musica, podcast, navigazione) tramite uno store integrato.

Per supportare questa connettività, CUPRA include il Welcome Data Pack con 72 GB di traffico dati incluso per tre anni. Inoltre, grazie alla Mobile Digital Key, è possibile sbloccare, avviare e condividere l’accesso al veicolo direttamente tramite smartphone.

Guida coinvolgente e nuove motorizzazioni

Sul fronte della dinamica di guida, CUPRA ha introdotto soluzioni per rendere l’esperienza al volante più efficiente e diretta. La funzione One Pedal Driving permette di gestire accelerazione e decelerazione con un solo pedale, ottimizzando il recupero di energia tramite la frenata rigenerativa, ideale nei contesti urbani. Per chi cerca emozioni più forti, è disponibile la funzione Launch Control sulle versioni più prestazionali.

La grande novità è però l’ampliamento dell’offerta motoristica. Debutta una nuova versione d’accesso da 190 CV (140 kW) equipaggiata con una batteria da 58 kWh. Questa variante garantisce un’autonomia fino a 441 km e tempi di ricarica rapidi: bastano 26 minuti per passare dal 10% all’80% di energia. Questa proposta si affianca alle già note versioni Endurance (286 CV con batteria da 77 kWh) e alla potente VZ (340 CV con trazione integrale), offrendo un ventaglio di scelte fedele all’identità prestazionale del marchio.

Listino prezzi

Con questo aggiornamento, la CUPRA Tavascan diventa più appetibile anche dal punto di vista economico. La nuova versione da 190 CV è ordinabile con un listino che parte da 47.760 euro (chiavi in mano), ma grazie alle promozioni in corso e al contributo dei CUPRA Garage, il prezzo può scendere fino a 44.500 euro. Con questa mossa, CUPRA conferma la sua missione: stimolare il cambiamento nell’industria automobilistica, offrendo auto instancabilmente espressive che superano i limiti convenzionali.