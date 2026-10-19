Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Dacia Le novità tecnologiche della nuova Dacia Spring

La Casa romena ha presentato la seconda serie della citycar full electric della gamma. La produzione si è trasferita nel Vecchio Continente nello stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia, insieme alla Twingo E-Tech. La strategia protesa alla sostenibilità segue le direttive di Bruxelles per mantenere sul territorio europeo una fabbricazione di EV accessibili.

L’utilitaria di segmento A vanta un design moderno e robusto, impreziosito da tecnologie di ultima generazione. La Spring risulta ideale per tutti coloro che cercano una mobilità intelligente in città, senza rinunciare al concetto di essenzialità che caratterizza la gamma Dacia. La maggiore larghezza (+18 cm rispetto alla prima serie) offre un un look più solido, valorizzando al tempo stesso lo spazio a bordo. La nuova Spring equipaggia un motore capace di sprigionare 80 CV (60 kW) con una coppia di 175 Nm che gli consente di scattare da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e di raggiungere una velocità di punta di 130 km/h.

Connettività accessibile

La nuova Spring di serie, nella versione Expression, può contare sul Media Control: un sistema multimediale dotato di comandi al volante, che offre la possibilità di visualizzare le informazioni e le chiamate telefoniche sul quadro strumenti digitale. Una volta connessa all’app gratuita Dacia Media Control, il conducente può godere di una inedita interfaccia, gestire le funzioni radio / multimediali e accedere ad altre comode attività tramite smartphone.

Il device può essere posto in modo ergonomico in un alloggiamento creato appositamente nella parte centrale superiore della plancia. Nella nuova Spring, il Media Control può essere utilizzato in formato verticale. Il quadro strumenti digitale da 7’’, di serie su tutti gli allestimenti, garantisce un’ampia personalizzazione, mettendo in primo piano le esigenze del guidatore e dei passeggeri a bordo.

Il sistema Media Nav Live, di serie su Journey, offre uno schermo un touchscreen centrale da 10,1’’ e la funzione di replicazione wireless dello Smartphone per Apple CarPlayTM e Android AutoTM. La soluzione permette una navigazione connessa per 8 anni per conoscere le condizioni del traffico in tempo reale e avere le cartine dell’Europa sempre aggiornate. Con l’App Store si può spaziare nella programmazione delle ricariche, sfruttare l’opzione di precondizionamento dell’abitacolo e conoscere l’esatta posizione del veicolo.

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Nata per il relax

La Spring è concepita per trasmettere la massima tranquillità negli spostamenti di tutti i giorni in città. L’accesso a bordo è favorito dalla chiave Keyless Entry (di serie nell’allestimento Journey). La posizione di guida può essere regolata in modo ideale grazie al sedile del conducente scorrevole, con altezza modificabile e schienale reclinabile, ma anche al volante aggiustabile in altezza e profondità.

Al volante, con un ampio raggio di sterzata, si può constatare rapidamente l’elevata maneggevolezza della citycar. Il freno di stazionamento elettrico e i sensori di parcheggio posteriori, di serie su tutti gli allestimenti, consentono manovre di parcheggio semplificate. L’auto elettrica equipaggia anche la parking camera posteriore, di serie nella versione Journey. Su strada non tradisce le attese, grazie alla piattaforma RGEV small, al suo gruppo motopropulsore e agli pneumatici da 15” o 16”.

La Casa romena ha completato la dotazione con un abbinamento ai dispositivi di assistenza alla guida con il comodo pulsante “My Safety” che consente al guidatore di salvare una configurazione personalizzata di alcuni ADAS che si attivano subito girata la chiave, evitando noiose messe a punto prima di ogni partenza.