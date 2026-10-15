Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Dacia Nuova Dacia Spring: connettività accessibile

I clienti Dacia potranno godere di una soluzione ancor più intelligente per la mobilità elettrica. Con la seconda serie di Spring, il marchio della famiglia Renault ha perfezionato le caratteristiche di un modello scelto in oltre 210.000 unità in più di 40 Paesi. Dal 2021 la Spring è l’opzione più conveniente per coloro che vogliono addentrarsi nel car market green, senza rinunciare all’essenzialità classica che ha scandito il successo di Dacia nel mondo.

L’utilitaria a zero emissioni è stata totalmente rivista, prendendo vita sulla nuova piattaforma RGEV small di Renault, con proporzioni inedite. Con un design solido e moderno, la Spring è in grado di offrire un maggiore spazio a bordo, potendo basarsi sulle ultime tecnologie elettriche del Gruppo Renault. Oltre a ridurre i costi di produzione i tecnici francesi hanno velocizzato il processo di progettazione della vettura, rendendolo più dinamico.

I dati tecnici

L’obiettivo era quello di creare la citycar elettrica ideale per gli spostamenti urbani. In base ai dati raccolti, grazie a una analisi sui clienti della prima serie di Spring nel tragitto casa-lavoro, è emerso che 75% dei casi la ricarica avveniva a domicilio. La nuova Spring punta a diventare l’alleata perfetta nel caos cittadino, pur non rinunciando ad avventurose gite nel weekend.

Sotto il cofano trova posto un motore capace di sprigionare 60 kW (80 CV) con una coppia di 175 Nm che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e il raggiungimento di una velocità di punta di 130 km/h. La nuova Spring si integra così senza problemi nel flusso del traffico urbano e periurbano senza particolari patemi, grazie anche alle dimensioni contenute. Più lunga (+15 cm) e più larga (+18 cm) rispetto alla serie precedente, con un cofano corto e passaruota pronunciati, l’utilitaria vanta un discreta tenuta di strada.

Autonomia soddisfacente

Nella maggior parte dei casi basta una sola ricarica a settimana grazie alla batteria LFP con una capacità utile di 27,5 kWh, che offre un’autonomia fino a 250 km in ciclo misto WLTP. La dotazione di serie offre un caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW che consente di ricaricare la vettura a casa, passando dal 15 all’80% in 9 ore.

Basta attaccare l’auto a una presa domestica e nel giro di una notte o una giornata, si può riavere l’intera autonomia senza dover investire in specifiche attrezzature di ricarica. Bastano 5 ore e 40 minuti per passare dal 15 all’80% di carica con presa potenziata e solo 2 ore e 55 minuti su wallbox da 7 kW. La potenza di ricarica in corrente alternata è portata 11 kW per un pieno di energia rapida e in aggiunta non manca un attacco utile per la ricarica in corrente continua da 50 kW. In tal modo si può ridurre a 1 ora e 55 minuti il tempo di ricarica per passare dal 15 all’80% su Wallbox trifase da 11 kW o stazione da 22 kW.

Nel caso di attacco a 50 kW, la Spring schizza dal 15 all’80% in soli 28 minuti. Compatta, maneggevole, versatile, la nuova Spring risulta la soluzione green a tutte le sfide della vita quotidiana. Il design è in linea con lo spirito outdoor di Dacia, rimanendo fedele al linguaggio stilistico delle sorelle maggiori.