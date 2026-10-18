Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia La nuova generazione di Dacia Spring: prezzi e allestimenti

La nuova Dacia Spring riparte da 17.900 euro e cambia radicalmente rispetto al modello precedente. Presentata a settembre 2026, la seconda generazione della citycar elettrica introduce una piattaforma completamente nuova, un motore da 80 CV e una batteria capace di garantire fino a 250 chilometri di autonomia. Il prezzo sale a 19.500 euro per la versione più accessoriata.

Per il mercato italiano la novità più importante riguarda proprio il posizionamento commerciale: entrambe le configurazioni rimangono sotto i 20.000 euro, senza considerare eventuali incentivi. La produzione si sposta inoltre dalla Cina all’Europa, nello stabilimento Renault Group di Novo Mesto, in Slovenia.

Expression e Journey: prezzi e dotazioni

La gamma comprende due allestimenti, entrambi equipaggiati con la stessa motorizzazione e batteria. La Spring Expression, proposta a 17.900 euro, dispone di cerchi Flexwheel Mura da 15 pollici, climatizzatore manuale, retrovisori elettrici, alzacristalli anteriori e sensori posteriori di parcheggio.

Sono compresi anche il freno di stazionamento elettrico, l’accensione automatica dei fari e il sedile del conducente regolabile in altezza. La strumentazione digitale misura 7 pollici, mentre il sistema Media Control consente di utilizzare lo smartphone per gestire le funzioni multimediali attraverso l’applicazione dedicata.

La Spring Journey, disponibile a 19.500 euro, aggiunge cerchi Drava da 16 pollici, accesso senza chiave Keyless Entry e telecamera posteriore. L’abitacolo riceve rivestimenti specifici in tessuto e materiale sintetico, una seconda presa USB-C e il sistema Media Nav Live.

Quest’ultimo comprende un touchscreen da 10,1 pollici, navigazione connessa e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Gli aggiornamenti delle mappe europee e le informazioni sul traffico sono inclusi per otto anni.

Motore da 80 CV e autonomia di 250 chilometri

La nuova Spring utilizza la piattaforma RGEV small di Renault Group e adotta un motore elettrico da 60 kW, equivalenti a 80 CV, con una coppia massima di 175 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 12,1 secondi, mentre la velocità massima raggiunge 130 km/h. La batteria al litio-ferro-fosfato presenta una capacità utile di 27,5 kWh e permette di percorrere fino a 250 chilometri nel ciclo misto WLTP.

Il consumo omologato è di 12,7 kWh/100 km. La ricarica standard avviene in corrente alternata fino a 6,6 kW: utilizzando una wallbox da 7 kW, il passaggio dal 15 all’80% richiede 2 ore e 55 minuti. È disponibile anche una soluzione opzionale con caricatore AC da 11 kW e ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. In quest’ultimo caso bastano 28 minuti per recuperare dal 15 all’80% della capacità.

Più spazio, nuova piattaforma e produzione europea

Rispetto alla generazione precedente, la carrozzeria cresce di 15 centimetri in lunghezza e 18 in larghezza. Le dimensioni raggiungono 3,85 metri per 1,74, con proporzioni più robuste e una maggiore abitabilità. Il bagagliaio offre 337 litri, espandibili fino a 1.283 litri abbattendo gli schienali posteriori frazionati 50/50. È inoltre disponibile un vano anteriore opzionale da 18 litri, utile per custodire i cavi di ricarica.

Tra le soluzioni pratiche figurano i punti di fissaggio YouClip e la funzione Vehicle-to-Load, disponibile attraverso il Power Pack, che consente di alimentare piccoli dispositivi elettrici utilizzando la batteria dell’automobile.

La nuova Spring pesa a partire da 1.212 kg e rappresenta il primo passo del programma Dacia che prevede quattro modelli completamente elettrici entro il 2030. Per gli automobilisti italiani sarà importante distinguere questa seconda generazione dalle Spring precedenti ancora presenti presso alcuni concessionari, caratterizzate da motorizzazioni, dotazioni e caratteristiche tecniche differenti.