Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Denza Denza Bao 5, la novità cinese per l'Europa

Il palcoscenico del Goodwood Festival of Speed ha tenuto a battesimo il debutto europeo della DENZA BAO 5, il secondo modello del marchio premium di BYD destinato al Vecchio Continente dopo la sportiva elettrica Z. Con questo lancio, il gruppo cinese punta dritto a un settore strategico: come sottolineato da Stella Li durante la presentazione, “il segmento dei SUV premium è particolarmente rilevante per i clienti europei e siamo convinti che questo modello saprà rispondere alle loro aspettative”. La BAO 5 non è un semplice crossover urbano, ma una vettura che promette di unire l’eleganza di un’ammiraglia alle capacità di un fuoristrada tecnico.

Muscoli e sostanza

Esteticamente, la DENZA BAO 5 si distingue per linee massicce e squadrate, che ne dichiarano immediatamente la vocazione avventuriera. La vettura misura 4.888 mm di lunghezza (che salgono a 4.921 mm nella variante Ultimate), è larga 1.970 mm e alta 1.920 mm, con un passo di 2.800 mm che garantisce ampi spazi interni. La praticità è confermata da un bagagliaio con una capacità di 475 litri, estendibile fino a 1.736 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Sotto la carrozzeria batte il cuore di un vero off-road: un telaio a longheroni abbinato a tre differenziali elettronici autobloccanti. La versione Ultimate eleva ulteriormente le prestazioni grazie al sistema DiSus-P, che permette di sollevare l’auto di 90 mm, raggiungendo un’altezza da terra di 310 mm e angoli di attacco e uscita rispettivamente di 39° e 34°.

Dove il lusso incontra la tecnologia

L’abitacolo della BAO 5 è un manifesto della filosofia premium del brand, con un ampio uso di pelle e finiture ricercate. Nonostante l’eleganza, non mancano richiami al mondo del fuoristrada, come i robusti maniglioni nella console centrale e la scelta di mantenere numerosi tasti fisici, più pratici durante la guida impegnativa. Il comfort è totale: i sedili anteriori sono dotati di regolazione elettrica e massaggio, mentre tutte le sedute sono riscaldate. Un dettaglio distintivo è il vano refrigerato e riscaldato da 4,5 litri integrato nella console, la cui temperatura può essere regolata tramite l’app dedicata.

Il comparto tecnologico è all’avanguardia, con una plancia dominata da tre schermi: il quadro strumenti da 12,3″, l’infotainment centrale da 15,6″ con Google integrato e un terzo display dedicato esclusivamente al passeggero. Il conducente beneficia anche di un sistema head-up display. L’esperienza sonora è affidata a un impianto Devialet da 18 altoparlanti, con diffusori integrati persino nei poggiatesta.

Motorizzazioni e performance

La vera innovazione della DENZA BAO 5 risiede nel powertrain ibrido plug-in DMO (Dual Mode Off-road). Il sistema accoppia un motore 1.5 turbobenzina da 150 CV a due motori elettrici (uno per asse), generando una potenza complessiva di 544 CV e 760 Nm di coppia.

Queste specifiche permettono al SUV di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi. La batteria Blade da 31,8 kWh assicura un’autonomia in modalità puramente elettrica di 90 km, mentre con il supporto del serbatoio di benzina l’autonomia complessiva arriva a ben 835 km. Per la ricarica rapida, l’auto supporta potenze in corrente continua fino a 100 kW.

Allestimenti e disponibilità

DENZA ha previsto due versioni per il mercato europeo: la Elegance, ricca di dotazioni come il tetto panoramico e i cerchi da 18″, e la Ultimate, che aggiunge le sospensioni intelligenti DiSus-P, cerchi da 20″ e rivestimenti in pregiata pelle Nappa. La gamma colori spazia da tinte classiche come lo Shadow Black a opzioni più audaci come il Tarim Polar Gold o la finitura opaca Mineral Purple. Sebbene i prezzi non siano ancora stati ufficializzati, gli ordini apriranno nel corso dell’estate 2026, con le prime consegne previste per l’ultimo trimestre dell’anno.