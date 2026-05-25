Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images DENZA e il primo showroom in Italia con un record mondiale

Il panorama automobilistico italiano accoglie ufficialmente un nuovo attore di peso nel segmento del lusso elettrificato: Denza, il marchio premium del colosso cinese BYD, ha inaugurato a Bologna la sua prima sede operativa nel nostro Paese. La scelta del capoluogo emiliano non è casuale; Alessandro Grosso, country manager di BYD, ha sottolineato come Bologna rappresenti una piazza centrale e strategica per il mercato automotive italiano, ideale per ospitare un brand che punta tutto su un posizionamento tecnologico di alto profilo.

Realizzato in collaborazione con il gruppo Barchetti, partner dalla consolidata solidità nel settore, il nuovo showroom di via Agucchi 74/6 si estende su una superficie di oltre 500 metri quadrati, offrendo un ambiente raffinato dove i primi due modelli del costruttore sono esposti al pubblico.

Un record mondiale a Bologna

L’elemento che più di ogni altro segna il debutto di Denza in Italia è l’annuncio dell’installazione della prima stazione Flash Charging presso lo showroom bolognese. Si tratta di una tecnologia d’avanguardia assoluta, capace di erogare una potenza massima di ricarica di 1.500 kW, la più alta attualmente disponibile a livello mondiale. I tempi di ricarica promessi da questa infrastruttura sono pronti a rivoluzionare l’esperienza dell’utente elettrico: i modelli della gamma Denza sono infatti progettati per supportare tale potenza, permettendo di ricaricare la batteria dal 10% al 70% in soli cinque minuti.

Per raggiungere una ricarica quasi completa, pari al 97%, occorrono invece meno di dieci minuti, abbattendo drasticamente le lunghe attese tipiche dei sistemi tradizionali. Nei prossimi mesi, la rete proprietaria di BYD si estenderà in altri punti del territorio nazionale, consolidando l’infrastruttura necessaria per questi veicoli high-tech.

Denza Z9GT: la shooting brake da 1.156 CV

La punta di diamante dell’offerta attuale è la Denza Z9GT, una shooting brake elettrica dalle linee estremamente filanti e aerodinamiche. Con una lunghezza di 5,18 metri e un passo di 3,12 metri, la vettura garantisce un’abitabilità eccezionale e un’attenzione al dettaglio quasi maniacale, testimoniata da dotazioni ricercate come un piccolo vano refrigerato integrato per i passeggeri.

Sotto la carrozzeria batte un cuore tecnologico senza precedenti: la versione full electric monta tre unità motrici (una all’anteriore e due al posteriore) capaci di sprigionare una potenza complessiva di 1.156 CV e una coppia massima di 1.210 Nm. Le prestazioni sono da supercar pura, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 2,7 secondi e una velocità di punta di 270 km/h. La batteria da 122,5 kWh assicura un’autonomia superiore ai 600 km, rendendola adatta anche ai lunghi spostamenti. Oltre alla variante elettrica, la Z9GT è disponibile anche in versione Super Hybrid DM-i, con un listino che parte da 116.450 euro.

La monovolume ibrida

Per chi cerca il massimo del comfort e dello spazio, lo showroom bolognese ospita la Denza D9 Super Hybrid DM-i. Questa imponente monovolume da 5,25 metri di lunghezza è concepita come una vera e propria lounge mobile, dotata di un abitacolo ricco di finiture di pregio. I passeggeri posteriori possono godere di sedili riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, schienali reclinabili e ricarica a induzione per i dispositivi mobili.

Il powertrain ibrido combina un motore 1.5 turbo benzina da 120 CV con due motori elettrici per una potenza totale di 353 CV, garantendo la trazione integrale e una velocità massima di 180 km/h. Un dato tecnico rilevante è la capacità della batteria di 58,9 kWh, che permette alla D9 di muoversi esclusivamente a zero emissioni per oltre 200 km, un valore record per la sua categoria. Il prezzo di partenza per questo modello è fissato a 79.950 euro.