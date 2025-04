Fonte: Getty Images Denza sfida Porsche con la Z

BYD guarda al futuro. Per centrare i suoi obiettivi di crescita, l’azienda non può trascurare il segmento premium del mercato che sarà presidiato dal brand Denza, pronto a ritagliarsi uno spazio anche in Europa, nel corso dei prossimi anni. In occasione del Salone dell’auto di Shanghai, al via in queste ore, Denza ha svelato un’anticipazione del suo futuro con la concept Z.

Si tratta di un prototipo che anticipa l’arrivo di una nuova sportiva, completamente elettrica e pensata per sfidare le Case europee, come Porsche e la sua Taycan, ma anche modelli benzina come l’iconica 911. Il modello di serie proporrà contenuti tecnici di livello elevato e un prezzo aggressivo. Andiamo a scoprire i primi dettagli in merito al progetto che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato nel corso dei prossimi anni.

Una sportiva a zero emissioni

Denza Z non è (ancora) un modello di serie. Si tratta, infatti, di un prototipo che anticipa il futuro del brand premium di BYD, intenzionata a crescere in tutti i segmenti di mercato per centrare l’obiettivo della leadership del mercato delle quattro ruote. La concept svelata in occasione della fiera di Shanghai propone linee sportive, con una particolare attenzione all’aerodinamica.

Il design ricorda quello delle supercar a benzina a motore centrale, con ampie prese d’aria e un look che rende il prototipo facilmente riconoscibile. Ci sono ali posteriori e una carrozzeria a due porte. Qui di seguito potete dare un’occhiata alle prime immagini della Denza Z e anche a un video che mostra il prototipo del brand di BYD in esposizione all’evento in corso a Shanghai. Da segnalare la caratteristica livrea blu e alcuni dettagli in giallo che vanno ad arricchire la carrozzeria.

Premium ma con un prezzo aggressivo

La nuova Denza Z, nella futura versione di serie, sarà realizzata esclusivamente in versione elettrica, andando ad arricchire le novità di BYD. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli tecnici sul modello, che adotterà un volante steer-by-wire e includerà la possibilità di gestire assetto e dinamica di guida, regolando le impostazioni in base alle necessità del momento e alle proprie preferenze. Ancora tutti da scoprire sono i dati sulla potenza dei motori elettrici e sull’autonomia.

Uno degli aspetti più interessanti che emergono, in queste ore, dalla presentazione avvenuta a Shanghai è rappresentato dal prezzo. Secondo le indiscrezioni (tutte da confermare, naturalmente), BYD punta a rendere la versione di serie della Denza Z particolarmente accessibile, senza rinunciare al carattere premium del progetto. I rumor, infatti, anticipano un prezzo di partenza di 300.000 yuan che, al cambio attuale, sono pari a circa 36.000 euro (in Europa, il prezzo sarà più alto anche per via dei dazi sulle elettriche).

Questo prezzo si riferisce a una versione d’accesso alla gamma, che potrebbe avere una potenza ridotta e un’autonomia non troppo elevata. La Denza Z dovrebbe avere anche varianti più potenti, con prezzi nettamente superiori a quello indicato in precedenza. Il rapporto qualità/prezzo, molto probabilmente, continuerà a essere particolarmente competitivo, rendendo la versione di serie della sportiva molto interessante. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nel corso dei prossimi mesi.