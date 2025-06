In attesa del debutto sul mercato, previsto per fine 2025, la Denza Z9GT fa il suo esordio in pubblico partecipando alla 1000 Miglia Green: ecco le prime immagini

Ufficio Stampa Denza La Denza Z9GT fa il suo debutto in pubblico

Denza è il nuovo brand con cui BYD punta a conquistare il mercato europeo andando a concentrarsi, in particolare, sul segmento premium. Tra le novità in arrivo c’è la Denza Z9GT, una Grand Tourer che punta a stupire, unendo sostenibilità, sportività e tecnologia. Per preparare il terreno al debutto del nuovo modello, Denza ha partecipato alla 1000 Miglia Green, lo scorso weekend.

Un debutto di successo

La Denza Z9GT ha partecipato alla manifestazione con un equipaggio formato da Daniel Morelli come pilota e Matteo Ferraglio come navigatore. Le tappe dell’evento hanno seguito il percorso tradizionale ma con un focus sulla guida full-electric a zero emissioni. La 1000 Miglia Green ha fatto tappa a Brescia, San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, Roma, Cervia, Parma e poi è tornata per la conclusione a Brescia. Il brand di BYD, ora parte di UNRAE, ha diffuso una serie di immagini dell’evento, evidenziando il debutto del suo nuovo modello di fronte al pubblico italiano.

Un progetto ambizioso

La Denza Z9GT, come sottolineato dal brand stesso, rappresenta la “massima espressione del linguaggio stilistico” del marchio e si caratterizza per un frontale scolpito e dinamico, che mira a esaltare l’identità sportiva del brand, un design pulito, ruote di grandi dimensioni e un profilo laterale che rafforza l’immagine da gran turismo che la vettura vuole conservare. Al posteriore, invece, troviamo fanali ispirati alla forma delle clessidre. Tra le caratteristiche troviamo anche uno spoiler sospeso in un unico pezzo e un sofisticato sistema di sospensioni pneumatiche.

La partecipazione alla 1000 Miglia Green è stata l’occasione giusta per Denza che ha avuto modo di mostrare al pubblico la vettura. Il debutto, però, era già avvenuto nei mesi scorsi. In occasione della presentazione, il brand aveva diffuso i primi dettagli tecnici del modello, atteso sul mercato in due varianti. La Denza Z9GT, infatti, sarà realizzata in una variante elettrica al 100%, con tre motori (uno anteriore e due posteriori) per una potenza complessiva di oltre 900 CV.

Questa versione includerà una batteria al litio con capacità di 100 kWh e potrà sfruttare un’autonomia di circa 630 chilometri. In arrivo, però, c’è anche una variante Plug-in Hybrid. In questo caso, il sistema utilizza un motore 2.0 litri a quattro cilindri che può erogare una potenza massima di 207 CV e che viene abbinato a due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, e a una batteria da 38,5 kWh, per un’autonomia in modalità a zero emissioni di oltre 160 chilometri.

Al momento, non sono ancora stati diffusi i dettagli completi sulla commercializzazione della Denza Z9GT, attesa sul mercato a partire dalla fine del 2025. Entrambe le varianti descritte in precedenza saranno disponibili in Italia. Per scoprire quale sarà il listino prezzi della vettura bisognerà attendere, però, qualche mese. Ulteriori aggiornamenti sul nuovo modello del brand premium di BYD arriveranno a breve. Denza è molto ambiziosa e, nel comunicato relativo alla partecipazione alla 1000 Miglia Green, ha sottolineato come il suo nuovo veicolo vada a “ridefinire il viaggio di lusso contemporaneo e sportivo“.