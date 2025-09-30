Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

In un panorama automobilistico dominato dai crossover elettrici, c’è ancora spazio per chi riesce a proporre qualcosa di diverso. Ed è proprio ciò che sembra voler fare Dongfeng Vigo, la nuova proposta full electric del colosso cinese, che con questo modello entra con decisione nel segmento delle compatte a ruote alte, puntando su design, tecnologia e praticità. Un veicolo sorprendente, che si è fatto vedere in anteprima europea al Salone Auto di Torino 2025.

Non manca lo stile

Vigo, come suggerisce il nome, è un’auto “vigorosa” per carattere e presenza, pur restando contenuta nelle misure. Con una lunghezza di 4,306 metri, una larghezza di 1,868 e un’altezza di 1,654, si colloca nel pieno della categoria B-SUV, ma lo fa con un passo di ben 2,715 metri che si traduce in un’abitabilità interna sorprendente per un’auto di queste dimensioni.

Passando allo stile, a firmare il design ci sono due nomi che, nel mondo automotive, non passano inosservati: Nicolas Yue, con una lunga carriera in BMW, e Ramon Gina, che ha messo mano su modelli Alfa Romeo, Ferrari e Maserati. Il risultato è una linea pulita ma muscolosa, con una cintura alta, gruppi ottici full LED a boomerang e una serie di tocchi fuoristradistici che ne accentuano il carattere urbano-avventuroso: barre sul tetto, passaruota protettivi, fondo carenato. In definitiva, un’auto dal sapore europeo.

Un dettaglio curioso? Il portellone posteriore ribaltabile con bordo inferiore rinforzato, capace di sostenere fino a 150 kg: perfetto per trasformarsi in una panca da picnic, un ripiano d’appoggio o – perché no – un gradino d’accesso per i più piccoli. È il genere di trovata intelligente che mostra come il progetto Vigo sia stato pensato anche per la vita reale, non solo per i saloni.

Tecnologia e comfort al centro

Dentro, Vigo cambia passo. Lo fa con una plancia moderna, ma non futuristica. Lo schermo centrale HD da 12,8’’, orientato in orizzontale, domina l’ambiente. Davanti al guidatore, un display da 8,9’’ riunisce tutta la strumentazione, mentre i comandi vocali permettono di gestire climatizzazione e infotainment senza staccare le mani dal volante.

Comfort? Elevato, specie per la categoria di rappresentanza. I sedili ventilati, il tetto panoramico, la base di ricarica wireless, l’integrazione completa con Apple CarPlay e Android Auto, la telecamera a 360° e una lunga lista di ADAS, tra cui anche il parcheggio automatizzato. Ma l’idea che colpisce di più è la possibilità di ribaltare completamente tutti i sedili e trasformare l’abitacolo in un letto matrimoniale.

A trazione 100% elettrica

Sotto al cofano c’è un motore da 120 kW (163 CV) alimentato da una batteria Mach E da 51,87 kWh, prodotta da CATL, leader mondiale dell’accumulo elettrico e partner industriale di Dongfeng attraverso una joint-venture dedicata. L’autonomia dichiarata è 471 km secondo il ciclo CLTC (più ottimistico rispetto al WLTP europeo). Dove Vigo però convince è nella gestione dell’energia: la ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 30% all’80% in appena 18 minuti. Una pausa caffè e si riparte.

Una sorpresa ben congegnata

Dongfeng Vigo non è ancora un nome del tutto noto in Europa. Ma l’approccio non è da principiante. Il mix fra tecnica collaudata, design internazionale e attenzione al dettaglio fa capire che i cinesi non vogliono più solo competere sul prezzo. Qui l’auto è pensata, rifinita e funzionale. E sa anche sorprendere, come hanno avuto modo di vedere coloro che sono stati al Salone Auto di Torino.

Quanto costerà e quando arriverà in Italia? Dongfeng non ha ancora comunicato il listino ufficiale, ma le indiscrezioni parlano di una cifra sotto i 30mila euro. Se confermata, potrebbe mettere in seria difficoltà molti rivali blasonati. Anche perché, stavolta, a mancare non è né lo stile né la sostanza.