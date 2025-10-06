Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock La presentazione della prima elettrica di Ferrari si articolerà in 3 fasi

La presentazione della nuova Ferrari Elettrica è sempre più vicina. La Casa di Maranello, dopo aver arricchito la sua gamma con modelli ibridi (con ottimi risultati), punta a fare il passo successivo e, da tempo, ha avviato lo sviluppo di una supercar a zero emissioni. Si tratta di un progetto chiave per il futuro di Ferrari. Tra pochi giorni, dopo una lunghissima attesa, l’azienda rilascerà le prime informazioni ufficiali. Per il debutto in pubblico e le successive consegne ai clienti, invece, bisognerà attendere ancora diversi mesi.

Un modello rivoluzionario

La prima elettrica di Ferrari rappresenterà un vero e proprio punto di svolta per l’azienda di Maranello. Seguendo il suo programma di elettrificazione, infatti, la Casa punta a realizzare un’auto a zero emissioni in grado di dare il via a una nuova era, con una vera e propria rivoluzione ancora più importante e significativa rispetto al lancio della prima ibrida o di modelli con una carrozzeria inedita come la Ferrari Purosangue.

Sul progetto ci sono tante indiscrezioni ma ancora poche conferme. Secondo le prime informazioni disponibili, la nuova Ferrari elettrica dovrebbe avere due file di sedili (ancora non è chiaro se ci saranno quattro porte, magari con una soluzione simile a quanto visto sulla già citata Purosangue). Le linee della carrozzeria potrebbero ricordare quelle di un modello a metà tra un crossover e una berlina. Tutte le indiscrezioni sembrano concordare sul fatto che la prima elettrica di Maranello sarà qualcosa di mai visto prima. Per i primi elementi ufficiali sul progetto, in ogni caso, non bisognerà attendere molto.

Una presentazione in tre parti

Il programma di presentazione della prima Ferrari elettrica è già definito e si svolgerà in tre parti. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è quello fissato per il prossimo 9 ottobre. Tra pochi giorni, in occasione della presentazione dei risultati trimestrali dell’azienda, ci sarà la diffusione di alcune informazioni sul progetto. In particolare, l’azienda potrebbe concentrarsi sugli aspetti tecnici e svelare la piattaforma su cui saranno sviluppati i nuovi modelli a zero emissioni. Per ulteriori dettagli sarà necessario attendere le prime settimane del 2026.

Nel corso di un evento ancora da definire, infatti, la Casa dovrebbe svelare alcuni elementi del design, sia della carrozzeria esterna che dell’abitacolo. Lo stile del progetto sarà inedito e, quindi, l’evento di presentazione potrebbe assumere un’importanza davvero elevata per il futuro di Ferrari. Successivamente, è previsto il terzo step del programma di presentazione con l’anteprima mondiale, già fissata per la primavera del 2026 (ma una data ufficiale ancora non c’è).

Dopo la presentazione inizierà la fase di produzione in serie che porterà alle prime consegne dell’elettrica, già previste a partire dal prossimo mese di ottobre 2026. Per il momento, quindi, non ci resta che attendere il prossimo 9 ottobre per scoprire le prime informazioni sul futuro a zero emissioni di Ferrari che si prepara a entrare in una nuova era con il lancio di un modello che, inevitabilmente, è destinato a cambiare la storia dell’azienda italiana con sede a Maranello.