Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Ferrari La Ferrari Luce in giro per Hong Kong

La Ferrari Luce è stata una delle auto più chiacchierate degli ultimi mesi. Il progetto segna un punto di svolta per la Casa di Maranello, anche se il design non ha convinto al 100% e, soprattutto tra gli appassionati di lunga data delle produzioni del brand, tanti sono rimasti delusi dalle linee della prima Ferrari elettrica.

Il modello in questione, però, è pensato, principalmente, per raggiungere nuovi clienti, generalmente poco interessati a una rossa. In Asia, in particolare, la Luce ha tutte le carte in regola per poter conquistare un ruolo da protagonista del mercato.

La vettura è già in circolazione tanto da essere stata avvistata ad Hong Kong, con un esemplare caratterizzato da una particolare verniciatura rossa, con elementi neri a contrasto. Il video della Luce in azione sta diventando virale in rete, confermando un aspetto chiave del progetto. La supercar è diversa dalle altre Ferrari, non solo nei contenuti tecnici ma anche nel design.

La Luce in mostra a Hong Kong

Il video è stato pubblicato su Instagram dall’utente siu_.ethan, che si occupa di realizzare contenuti dedicati al mondo dell’automotive. La Ferrari Luce, come detto, si mostra in una particolare colorazione rossa, arricchita da elementi neri. Il video ci permette di ammirare da vicino il modello realizzato dalla Casa di Maranello, dando uno sguardo ai dettagli più divisivi della vettura, con le particolari soluzioni di design che la rendono diversa, non solo per via del motore elettrico, dalle altre produzioni Ferrari. Ecco il video:

Il modello è pronto a conquistare il mercato

Anche se molto criticata, la vettura è molto attesa, tanto che il primo esemplare è stato battuto all’asta per una cifra record nelle scorse settimane. Nel frattempo, la Luce ha già raggiunto i primi obiettivi di vendita, con un impatto significativo sul mercato. La vettura contribuirà alla crescita di Ferrari, rappresentando il primo passo della Casa nel segmento delle auto elettriche.

Ricordiamo che la Ferrari Luce è un’elettrica al 100% che punta a garantire ottime performance, con un’autonomia elevata, grazie a una grande attenzione al comparto aerodinamico. A spingere la supercar a zero emissioni è un sistema composto da quattro motori che eroga una potenza complessiva di 1.050 CV.

Sotto la scocca c’è spazio per una batteria con capacità lorda di 122 kWh, che può garantire un’autonomia di 530 chilometri nel ciclo WLTP. Presente anche il supporto alla ricarica rapida, con possibilità di sfruttare la ricarica fino a 350 kW, per minimizzare i tempi di ripristino della carica della batteria.

Il prezzo resta un tema centrale del progetto. La Luce parte da 550 mila euro ma con tante opzioni di personalizzazione e, quindi, con la possibilità per i clienti di raggiungere, abbastanza facilmente, cifre ben più alte. Dal punto di vista finanziario, la vettura potrà garantire profitti significativi alla Casa di Maranello anche se i suoi volumi complessivi resteranno, per ora, limitati, persino per gli standard di Ferrari.