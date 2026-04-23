Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Ferrari Ferrari Luce: la prima elettrica dal prezzo (forse) esorbitante

Manca circa un mese al 25 maggio, data fissata per il debutto ufficiale a Roma della Ferrari Luce, e l’attesa attorno alla prima vettura completamente elettrica della Casa di Maranello sta raggiungendo l’apice. Non si tratta solo di un nuovo modello, ma di un vero e proprio spartiacque nella storia del Cavallino Rampante, una mossa fortemente voluta dall’amministratore delegato Benedetto Vigna che proietta il marchio in un’era tecnologica inedita. Mentre i dettagli tecnici iniziano a delinearsi con precisione, è il posizionamento economico a catturare l’attenzione degli osservatori e del mercato.

L’indiscrezione rilanciata da Bloomberg

Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg e citate da fonti vicine all’azienda, il prezzo di listino della Ferrari Luce dovrebbe attestarsi intorno ai 550.000 euro. Sebbene da Maranello non siano arrivate conferme o smentite ufficiali, questa cifra colloca immediatamente la Luce in una posizione di assoluto vertice all’interno della gamma attuale. Con un costo d’attacco così elevato, l’elettrica supererebbe modelli iconici come la 296, la Purosangue e la 12Cilindri, definendo uno standard di esclusività che va oltre il semplice concetto di auto a batteria.

La scelta di un prezzo così importante riflette l’unicità del progetto. La Ferrari Luce non è una supersportiva tradizionale, ma un crossover di lusso che introduce una piattaforma tecnica totalmente nuova. Con un passo di 2,96 metri (leggermente più corto rispetto alla Purosangue), la vettura è spinta da quattro motori elettrici indipendenti, una configurazione estremamente rara nel panorama automobilistico mondiale. Questa architettura permette di erogare una potenza complessiva superiore ai 1.100 CV, garantendo prestazioni che sfidano le leggi della fisica: una velocità massima di 310 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

Il potenziale acquirente della Luce non valuta solo le prestazioni pure, ma l’intero ecosistema tecnologico e sensoriale. La batteria da 122 kWh con architettura a 880 V permette una ricarica ultra-rapida fino a 350 kW e garantisce un’autonomia omologata di 530 km. Un dettaglio descrittivo di grande rilievo riguarda l’esperienza acustica: invece di ricorrere a suoni digitali che simulano il classico V12, Ferrari ha sviluppato un sistema innovativo che amplifica il suono naturale degli inverter, creando una firma sonora autentica per l’era elettrica.

Un prodotto unico

Gli interni, sviluppati in collaborazione con il celebre designer Jony Ive, promettono di essere altrettanto rivoluzionari, sebbene la carrozzeria sia ancora avvolta dal segreto. Il prezzo di 550.000 euro, dunque, serve a sottolineare che la Luce non ha concorrenti dirette.

Mentre altri costruttori come Lotus, Porsche o Tesla offrono SUV a batteria di alto livello, nessuno di questi ambisce al medesimo posizionamento di Ferrari. Anche le hypercar elettriche come quelle prodotte da Rimac appartengono a una categoria differente, quella delle produzioni ultra-limitate da pista, rendendo la Luce un prodotto unico nel suo genere: un veicolo utilizzabile quotidianamente ma con un pedigree tecnico e un prezzo da collezionismo.

Voglia di creare un nuovo punto di riferimento

La Ferrari Luce sembra destinata a giocare una partita solitaria. Il costo di listino, per quanto elevato, potrebbe diventare un elemento secondario per i clienti del Cavallino, specialmente considerando le infinite possibilità di personalizzazione che faranno lievitare ulteriormente l’investimento finale. Maranello sta costruendo un segmento nuovo, dove la sfida non è più sul confronto diretto, ma sulla capacità di trasformare l’elettricità in una nuova forma di lusso inarrivabile.