Fonte: Garage Italia Customs La Panduccia è la nuova creazione di Garage Italia Customs

La Panda 4×4 è una vera e propria icona del mondo delle quattro ruote, soprattutto per quanto riguarda la prima serie, in grado di dar vita a un nuovo segmento di mercato che, ancora oggi, attira tanti appassionati. A partire proprio dalla prima serie del modello della Casa italiana nasce oggi la nuova Panduccia ovvero la prima Panda 4x4e by Garage Italia Customs. Il progetto è stato sviluppato per volere di Marco Boglione, presidente di BasicNet e proprietario di Culuccia, un’isola agricola e incontaminata situata nel nord della Sardegna.

Per muoversi in modo sostenibile su quest’isola, Boglione ha chiesto a Garage Italia Customs di dar vita a un modello unico nel suo genere, restaurando una Panda 4×4 di prima serie e convertendola in un’auto elettrica per spostamenti a zero emissioni anche su strade sterrate. Il risultato del lavoro svolto conferma l’incredibile versatilità della Panda che, nonostante i tanti anni sulle spalle, continua a essere un modello dalle linee moderne e in grado di catturare l’attenzione degli appassionati.

Una 4×4 elettrica

La nuova Panduccia, nome che rappresenta una fusione tra Panda e Culuccia, nasce, come sottolineato in precedenza, dalla Panda 4×4 di prima serie, uno dei modelli più sottovalutati degli ultimi decenni, almeno in fase di lancio, e poi diventata una vera e propria icona assoluta. La vettura è stata completamente restaurata da Garage Italia Customs che ha poi avviato una procedura di conversione all’elettrico, con il supporto di Newtron Group. Questo consente alla Panda di muoversi facilmente su strade sterrate e in modo completamente a zero emissioni.

Il comparto tecnico è composto da due motori brushless, uno all’asse anteriore e uno all’asse posteriore, che costituiscono il sistema di trazione integrale permanente, essenziale per una Panda 4×4. I motori sono abbinati a un pacco batterie che, con una carica completa, può garantire un’autonomia superiore a 140 chilometri. Si tratta di un valore più che sufficiente per muoversi tra le dune di Culuccia (caratterizzata da una superficie di appena 3 chilometri quadrati).

Da segnalare, inoltre, che la nuova Panduccia propone la caratteristica colorazione Sabbia di Culuccia, chiaramente ispirata alle particolari note cromatiche che caratterizzano la terra e le spiagge dell’isolotto sardo. Da segnalare anche la presenza di vari accessori come il roof rack con barra LED, la presa d’aria sul cofano e la ruota di scorta. All’interno, invece, troviamo sedili tubolari in metallo verniciato e tessuto tecnico Hitch. C’è anche una particolare strumentazione digitale, realizzata per richiamare la strumentazione analogica originale della Panda.

La trasformazione di un’icona

Garage Italia Customs mette a disposizione degli appassionati e dei collezionisti la possibilità di accedere a un programma dedicato al restauro e alla personalizzazione completa della Panda 4×4. L’azienda ha lavorato più volte a progetti dedicati a iconiche auto italiane proponendo, ad esempio, una sua versione dell’Alfa Romeo 33 Stradale. La clientela può scegliere tra la versione con motore termico, la ibrida e quella elettrica. Per scoprire tutti i dettagli sul programma è sufficiente visitare il sito ufficiale garage-italia.com. Le versioni curate da Garage Italia Customs partono da 35.000 euro mentre per un’elettrica si parte da 45.000 euro.