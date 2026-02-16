Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Novità per la Fiat Topolino

La Fiat Topolino è uno dei modelli di maggior successo della gamma del marchio italiano che sta puntando molto sul suo quadriciclo elettrico, dal design già iconico, per espandere la sua presenza sul mercato italiano. Il modello è la soluzione giusta per la mobilità urbana e può contare su un prezzo accessibile e, da questa settimana, anche su una nuova colorazione.

La Casa italiana, infatti, ha annunciato l’apertura degli ordini della nuova colorazione Corallo della Fiat Topolino, una variante che va ad arricchire la gamma per offrire alla clientela un’opzione in più al momento dell’acquisto. In aggiunta, Fiat ha introdotto un nuovo quadro strumenti digitale, più grande e più nitido, che conferma l’attenzione dell’azienda al progetto, non solo per quanto riguarda gli aspetti estetici ma anche in termini di dotazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle novità annunciate per la Topolino.

Una nuova Topolino

La gamma della Fiat Topolino si aggiorna con la nuova colorazione Corallo che va ad affiancarsi alla versione Verde Vita, proponendo ai clienti la possibilità di optare per un look diverso per il quadriciclo. La sostanza non cambia, ma l’inedita livrea può rappresentare un’alternativa interessante per chi sta valutando l’acquisto del modello.

Ad arricchire il progetto c’è un nuovo quadro strumenti , più semplice e anche più luminoso. La diagonale del pannello passa da 3,5 pollici a 5,7 pollici, con una superficie di visualizzazione completa che arriva a 8,3 pollici. Il quadro strumenti può contare su una grafica semplificata e su una migliore leggibilità.

La Topolino sta aprendo la strada a Fiat nel settore delle microcar e il nuovo aggiornamento conferma come l’azienda intenda puntare su questo settore. Un’ulteriore conferma arriva da un prossimo progetto: Fiat realizzerà una microcar più grande della Topolino.

I prezzi

La nuova Fiat Topolino in versione Corallo è protagonista di un’offerta lancio molto interessante. Il modello in questione, infatti, è disponibile con un prezzo promozionale di 7.650 euro, accedendo all’offerta di Stellantis Financial Services Italia. Per maggiori dettagli in merito al nuovo modello è possibile dare un’occhiata al sito dell’azienda oppure recarsi in una delle concessionarie del marchio italiano.

Le novità annunciate in questi giorni vanno a rafforzare un progetto che sta registrando ottimi risultati sul mercato. La Fiat Topolino ha una quota di mercato del 20% in Europa, nel segmento dei quadricicli, e occupa la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici leggeri in Italia, con quasi 4.000 immatricolazioni registrate nel corso del 2025, per un market share pari a ben il 40%. Ricordiamo che la Casa italiana punta a portare la sua Topolino anche in Nord America.

Il veicolo presenta una lunghezza di appena 2,53 metri e una velocità massima di 45 km/h. Sotto il cofano c’è una batteria da 5,4 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, con una carica completa si può arrivare fino a 75 chilometri. La possibilità di muoversi in elettrico consente l’accesso gratuito alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e ai centri storici delle città, nel rispetto delle normative locali.