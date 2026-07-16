Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis La punta dello Scorpione Abarth potrebbe essere il destino della Fiat Topolino

Il mondo della micromobilità elettrica sta vivendo una fase di fermento senza precedenti e, al centro di questo turbine di novità, brilla il nome di un’icona che potrebbe presto cambiare pelle: la Fiat Topolino. Sebbene il piccolo quadriciclo sia già un successo commerciale, le recenti indiscrezioni e le dichiarazioni dei vertici di Stellantis suggeriscono che l’arrivo di una Abarth Topolino non sia solo una suggestione per appassionati di fotoritocco, ma un progetto strategico con solide basi di plausibilità.

L’esigenza di sedurre i giovanissimi

La ragione principale che rende questo progetto estremamente sensato risiede nel target di riferimento. Nonostante la Topolino sia attualmente il quadriciclo più venduto in Italia, i dati di vendita rivelano un paradosso: l’età media degli acquirenti si attesta intorno ai 45 anni. Questo significa che il veicolo, nato per offrire ai quattordicenni un’alternativa sicura allo scooter, viene scelto più dai genitori che dai figli.

I sedicenni e i diciassettenni, infatti, continuano a subire il fascino di marchi come Ligier, percepiti come più “cattivi”, sportivi e dotati di un sound che richiama i motori termici. Come spiegato da Gaetano Thorel, responsabile europeo di Fiat e Abarth, la Topolino attuale comunica un’immagine “morbida e rassicurante“, laddove gli adolescenti cercano aggressività e stile. Una versione firmata Abarth servirebbe proprio a colmare questo gap emozionale, trasformando la microcar in un vero oggetto di tendenza.

Dal sogno alla realtà

L’ipotesi non nasce dal nulla, ma è sostenuta da dichiarazioni ufficiali di peso. Olivier François, amministratore delegato di Fiat e Abarth, ha definito l’idea di una Topolino dello Scorpione come un “sogno” a cui l’azienda sta lavorando attivamente, convinto che il modello possa trasformarsi in un grande successo commerciale. Anche Thorel ha confermato la volontà di portare l’impronta sportiva di Abarth sulla piccola elettrica, rendendo il progetto tutt’altro che irrealistico.

Come sarebbe l’Abarth Topolino

Poiché la vettura appartiene alla categoria europea dei quadricicli leggeri L6, la meccanica deve rispettare limiti ferrei: una potenza massima di 6 kW (circa 8 CV) e una velocità di picco di 45 km/h. Non potendo intervenire drasticamente sulle prestazioni motoristiche, il lavoro di Abarth si concentrerebbe sull’estetica e sul feeling di guida.

I render circolati online immaginano una vettura con paraurti più pronunciati, carreggiate visivamente allargate, cerchi dal design specifico e l’immancabile logo dello Scorpione. L’abitacolo potrebbe ricevere sedili sportivi con cuciture a contrasto e grafiche dedicate per creare un’atmosfera racing. Sul piano tecnico, pur restando nei limiti di legge, i tecnici potrebbero lavorare su una diversa taratura delle sospensioni, pneumatici specifici e un suono artificiale (ispirato alla 500e) per donare un carattere sonoro più deciso durante la marcia.

Un percorso già tracciato

Il terreno è già stato preparato dal recente lancio della Topolino Sport. Questa versione, sebbene mantenga la meccanica originale, ha introdotto strisce decorative, dettagli neri e il Monsterlino (un altoparlante Bluetooth rimovibile), dimostrando come la personalizzazione sia la chiave per rendere il modello più vivace. Il passaggio a una vera versione Abarth rappresenterebbe dunque la naturale evoluzione di questo percorso, elevando la Topolino da semplice mezzo di trasporto urbano a status symbol della mobilità giovanile.