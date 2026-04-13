Il colore corallo come simbolo di vitalità: Fiat e GALLO ridisegnano il traffico milanese con una collezione esclusiva che unisce auto e moda

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat: alla Milano Design Week debutta una nuova versione speciale Gallo

Durante la Milano Design Week, la città smette di essere un semplice insieme di strade e palazzi per trasformarsi in un organismo vivente, vibrante di creatività. In questo aprile del 2026, il grigio elegante del selciato milanese viene improvvisamente interrotto da un’onda cromatica inaspettata: il corallo. Non è solo una scelta estetica, ma un segnale di vitalità e buon auspicio che attraversa il traffico urbano, trasformando la mobilità quotidiana in un’esperienza di pura solarità. Protagonista di questa metamorfosi è la Fiat Topolino, che torna a dialogare con l’universo GALLO in un nuovo capitolo creativo che affonda le sue radici nei segreti dei fondali marini.

Quattro pennellate in movimento

Immaginate quattro piccole silhouette che si muovono silenziose tra via Manzoni e piazza Gae Aulenti, simili a pennellate di colore che animano il ritmo della città. Sono le quattro interpretazioni della Topolino nate da questa collaborazione. La versione destinata a diventare l’icona di questa edizione è la Topolino edizione speciale Gallo, dove le celebri righe multicolor del brand si fondono con la calda tonalità corallo.

Per la prima volta, la personalizzazione non si ferma all’esterno: aprendo la portiera, si viene accolti da un abitacolo dove i sedili e il Dolcevita Box sono rivestiti con l’inconfondibile ritmo cromatico GALLO, rendendo l’auto un oggetto di design integrale.

Accanto a questa versione di stile, tre livree inedite esplorano l’immaginario marino attraverso la sensibilità del designer Massimo Biancone. Una vettura ci trasporta direttamente su una coloratissima barriera corallina; un’altra vede un simpatico pesce palla attraversare un mare color corallo, mentre la terza traduce l’elemento organico in un segno grafico astratto fatto di fiori.

L’essenza della mobilità leggera

Sotto queste vesti artistiche vive l’anima tecnologica di una vettura concepita per la vita quotidiana e per i giovani dai 14 anni in su. Con una lunghezza di soli 2,53 metri, la Topolino 100% elettrica si muove con un’eccezionale manovrabilità nei centri storici, offrendo una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia fino a 75 km grazie alla batteria da 5,4 kWh.

All’interno, l’abitacolo sorprende per la luminosità delle ampie superfici vetrate, arricchito da un nuovo quadro strumenti digitale da 8,3” con grafica semplificata per una leggibilità immediata. È la visione di una mobilità che non si prende troppo sul serio, privilegiando la libertà espressiva e il comfort.

Un design da indossare

L’energia di questa collaborazione travalica il mondo dei motori per approdare a quello degli accessori. Per celebrare l’evento, GALLO ha realizzato due versioni di calze in cotone in edizione limitata. La prima riprende le righe multicolor e le tonalità corallo delle vetture; la seconda regala la suggestione di un fondale marino da indossare, popolato da coralli e piccole Topolino colorate.

Queste piccole opere d’arte tessile saranno disponibili dal 21 aprile esclusivamente nelle boutique GALLO di Milano, presso la Rinascente e negli aeroporti di Linate e Malpensa. In questa settimana dedicata al design, Fiat e GALLO ci ricordano che la mobilità può essere un gioco di ritmo e colore, un’immersione silenziosa nel futuro che lascia dietro di sé una scia di allegria corallo. Ora, non resta che vederle su strada.