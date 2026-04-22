Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat Topolino e Gallo insieme al Fuorisalone 2026

Dalla partnership tra Gallo e Fiat Topolino sono nate tre diverse interpretazioni ispirate alla natura. Influenzata dai valori di design, creatività e sostenibilità, la citycar torinese diventa simbolo di vitalità nella Design Week 2026. Sono i colori sgargianti i veri protagonisti della kermesse meneghina e la Casa torinese si è saputa prendere la scena grazie alla collaborazione del marchio Gallo.

Le tre inedite livree della Topolino enfatizzano il linguaggio stilistico del brand che, dal 1927, realizza calze per uomo, donna e bambino di pregiata qualità. Le interpretazioni orientate alla natura rappresentano un fondale marino con la barriera corallina, un pesce palla che attraversa un mare color corallo e una composizione di fiori astratti. Tre modi differenti di tradurre l’ambiente che trasmettono una libertà creativa straordinaria.

Massima libertà espressiva

La Topolino Corallo nella versione Gallo a righe multicolor è disponibile nell’allestimento dedicato “Topolino edizione speciale Gallo Milano Design week 2026” curato e realizzato dal designer Massimo Biancone che ha personalizzato le versioni special della citycar elettrica. Le portiere e i dettagli esterni vantano un ritmo cromatico elettrizzante, mentre per la prima volta anche gli interni diventano protagonisti, con i sedili e il Dolcevita Box personalizzati con le righe Gallo.

I visitatori del Fuorisalone milanese, i clienti degli store Gallo e i potenziali acquirenti Fiat interessati potranno opzionare una Topolino Corallo e personalizzarla con i colori e le livree del marchio di calze.

Il prezzo promozionale della edizione speciale Gallo Milano Design Week 2026 a righe multicolor è di 11.590 euro. La versione personalizzata è limitata soltanto attraverso le concessionarie Fiat. Basterà inquadrare il QR code negli store Gallo o tramite i canali di comunicazione del brand del Gruppo Stellantis per accedere all’offerta.

Ufficio Stampa Stellantis

Pennellate in movimento

Le vetture personalizzate sono sfilate lungo le strade di Milano centro, garantendo un’esperienza diretta della mobilità a zero emissioni. La Topolino è diventata l’emblema della mobilità sostenibile, potendo essere guidata dai 14 anni in su. Insieme alla Citroën Ami e alla Opel Rocks-e, realizzate sulla stessa piattaforma, la microcar torinese ha puntato a un nome molto in voga nella metà degli anni ‘30.

La lunghezza compatta di soli 2,53 metri consente una super manovrabilità nel traffico, diventando una compagna ideale nei rapidi spostamenti urbani. Sotto il cofano c’è una piccola batteria da 5,4 kWh che garantisce un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h. La Topolino si può caricare comodamente da una ricarica domestica e permette l’accesso gratuito alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e ai centri storici delle città. I fari anteriori e posteriori sono un omaggio alla Nuova 500 degli anni ’50, mentre la carrozzeria appare squadrata, elegante e ideale per le nostre giungle urbane.

L’abitacolo dell’utilitaria si presenta con sedili sfalsati e ampie superfici vetrate per garantire uno spazio luminoso e arioso. La nuova Topolino Corallo vanta un nuovo quadro strumenti digitale da 8,3” che introduce una grafica semplificata e intuitiva, offrendo una migliore visibilità.

La Topolino risulta piuttosto confortevole e facile da guidare, avendo un raggio di sterzata di 7,2 m. La vettura compatta dispone di cerchi da 14″ e mescole con specifiche 155/65 R14, e nelle versioni speciali Gallo aggiunge un mare di stile rispetto alle livree tradizionali.