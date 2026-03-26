Nonostante gli incentivi statali siano esauriti, FIAT ha deciso di offrire la Topolino con uno sconto equivalente, ma solo con finanziamento

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Ufficio Stampa Stellantis FIAT: offerta da cogliere al volo

Negli ultimi anni la gamma FIAT si è arricchita di modelli full electric adatti a repentini spostamenti urbani. Uno dei modelli più interessanti, nato dalla sinergia tra FCA e PSA, è la citycar Topolino. Prodotta insieme alla Citroën Ami e alla Opel Rocks-e sulla stessa piattaforma modulare, la microcar torinese si è distinta per uno stile moderno con elementi retrò.

La Topolino vanta un design completamente simmetrico: i gruppi ottici anteriori e posteriori sono un omaggio alla FIAT Nuova 500 degli anni ’50, mentre la carrozzeria è squadrata e ideale per le metropoli europee. Le dimensioni della microcar sono le seguenti: 2,41 metri in lunghezza che, con l’aggiunta del portapacchi posteriore esterno in metallo, portano il quadriciclo elettrico a 2,53 metri, per poco meno di 1,50 m di larghezza e un’altezza di 1,52 m. Topolino è ancora disponibile da 7.550 euro, nonostante l’esaurimento degli incentivi, grazie a uno sconto di 2.340 euro sul prezzo di listino, pari al valore dell’ecobonus statale.

Offerta da cogliere al volo

La Topolino può accedere alle zone ZTL ed è concepita anche per un pubblico giovane, potendo essere guidata già a 14 anni con la patente AM. Il cuore è un motore elettrico da 6 kW che offre un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h. Le batterie da 5,5 kWh sono poste sotto il pianale e per questo motivo risulta piuttosto comoda e facile da guidare, avendo un raggio di sterzata di 7,2 m. La Topolino vanta cerchi da 14″ e mescole con specifiche 155/65 R14, mentre i freni sono a disco sull’anteriore e a tamburo sul posteriore.

La FIAT Topolino è il quadriciclo più venduto alle nostre latitudini. Nel 2025 ha registrato quasi 4.000 immatricolazioni, toccando una quota del 40% nel suo segmento in Italia e del 20% in Europa. Con gli incentivi statali era tra i modelli più ricercati dai progressisti green, ma sono finiti nel giro di un paio d’ore. La Casa piemontese ha così deciso di offrire la microcar compatta a partire da 7.550 euro, grazie a uno sconto di 2.340 euro sul prezzo di listino che corrisponde esattamente al valore dell’ecobonus statale. L’offerta è valida esclusivamente in concessionaria e solo con finanziamento, fino al 31 marzo 2026.

Le condizioni per lo sconto

La promo è accessibile solo a coloro che sono intenzionati entro fine marzo a sottoscrivere un finanziamento Stellantis Financial Services con un TAEG del 13,04%. Senza il pagamento mensile di una rata lo sconto si riduce a soli 840 euro e il prezzo totale cresce a 9.050 euro. La differenza è di ben 1.500 euro. La Casa torinese prevede sulla Topolino un anticipo di 3.356 euro, 35 rate da 39 euro e una rata finale pari al valore futuro garantito di 4.392,69 euro.

L’importo totale dovuto è pari a 5.768,8 euro costituito dall’importo totale del credito, dalle spese di istruttoria 250 euro, dagli interessi 1.187,31 euro, dalle spese di incasso mensili 3,5 euro, dall’imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 11,11 euro. Il TAN fisso è pari all’8,99%, mentre il TAEG al 13,04%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione dell’auto a zero emissione alla scadenza contrattualmente prevista, verrà applicato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 15.000 km.

Sulla Topolino non mancano due novità: la prima è una nuova tinta per la carrozzeria, il Corallo, che si affianca al Verde Vita originale. La seconda riguarda il quadro strumenti digitale, che passa da 3,5 a 5,7 pollici con una superficie di visualizzazione complessiva di 8,3 pollici, per una migliore visibilità.