Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat Topolino diventa più accessibile

In una giungla urbana sempre più soffocata da vincoli burocratici e incertezze normative, c’è chi non aspetta il permesso per muoversi. Mentre il mercato resta col fiato sospeso in attesa della lenta macchina degli incentivi statali, Fiat decide di giocare d’anticipo, sferrando un colpo da maestro che profuma di pragmatismo e audacia. La protagonista di questa manovra non poteva che essere lei, la Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico che ha già dimostrato di sapersi imporre nelle strade delle nostre metropoli.

Nel corso del 2025, questo moderno simbolo della mobilità elettrica leggera ha ben performato commercialmente, conquistando la vetta del mercato con quasi 4.000 immatricolazioni, che si traducono in una schiacciante quota del 40%. Un successo che non nasce dal caso, ma dalla capacità di interpretare il bisogno di una mobilità che sia, allo stesso tempo, semplice, ecologica e, soprattutto, accessibile a tutti ma con un pizzico di stile.

L’elettrico al prezzo di un abbonamento

La nuova offensiva commerciale firmata Fiat è un guanto di sfida lanciato al mercato. Con un prezzo d’attacco che scende a 7.550 euro, grazie a uno sconto complessivo di 2.340 euro, la Casa torinese abbatte la barriera d’ingresso all’elettrico. Ma è nella formula finanziaria che risiede il vero colpo di genio: Stellantis Financial Services Italia propone infatti un canone mensile di soli 39 euro per 35 mesi. Si tratta di una cifra contenuta, che equipara il possesso di un veicolo privato al costo di un normale abbonamento ai trasporti pubblici. Più o meno.

L’offerta, valida fino al 31 gennaio 2026, prevede un anticipo di 3.356 euro e una rata finale di 4.392,69 euro, con un chilometraggio massimo fissato a 15.000 km per chi decidesse di restituire il veicolo alla scadenza. È una proposta pensata per i giovani dai 14 anni in su, per le famiglie e per chiunque debba affrontare quotidianamente l’inferno del traffico cittadino.

Genialità in 2,53 metri

La Topolino, lunga appena 2,53 metri, vanta una maneggevolezza straordinaria che le permette di infilarsi dove le normali autovetture devono arrendersi. La sua velocità è limitata a 45 km/h, una scelta tecnica che si sposa perfettamente con i moderni limiti urbani e con la sicurezza dei centri storici.

Sotto la carrozzeria batte una batteria da 5,4 kWh che garantisce fino a 75 km di autonomia, sufficienti per coprire abbondantemente i tragitti casa-lavoro o scuola-palestra. La ricarica è di una semplicità disarmante: basta una comune presa domestica per fare il pieno di energia. Essendo un veicolo a zero emissioni, la Topolino gode del privilegio del parcheggio gratuito e del libero accesso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL), trasformando i centri storici più blindati nel proprio terreno di gioco.

Abitabilità e stile

Nonostante le dimensioni esterne molto contenute, l’abitacolo offre una percezione dello spazio sorprendente. Il segreto risiede nei due sedili disallineati e nelle ampie superfici vetrate che inondano di luce l’interno, eliminando ogni senso di claustrofobia. Disponibile sia in configurazione chiusa che aperta, la Topolino è stata progettata per combattere con freschezza e simpatia il grigiore metropolitano.

Per chi volesse toccare con mano la più piccola di casa Fiat, la rete dei concessionari ha organizzato un weekend di “porte aperte” il 24 e 25 gennaio. Sarà l’occasione per test drive e valutazioni immediate, un invito a scoprire come il futuro della mobilità urbana possa essere non solo elettrico, ma anche alla portata di (quasi) tutti.