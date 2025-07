Ufficio Stampa Stellantis La Fiat Topolino si noleggia in hotel con un nuovo servizio

La Fiat Topolino si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella strategia di elettrificazione del marchio italiano. Il quadriciclo elettrico, grazie anche a un prezzo accessibile, si rivela essere un’ottima soluzione per poter muoversi in città e può rappresentare anche il veicolo giusto per creare una flotta da impiegare in servizi di noleggio.

Con una nuova partnership appena annunciata con eMOTION, inoltre, Fiat ha trovato un nuovo modo per rendere la sua Fiat Topolino una protagonista degli spostamenti quotidiani. La collaborazione, chiamata TOP-HOTEL, permetterà agli ospiti di alcune strutture alberghiere di poter noleggiare una Topolino tramite un’apposita piattaforma online. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo progetto.

Un nuovo servizio per la Topolino

eMOTION è una società specializzata in servizi di mobilità sostenibile e noleggio veicoli elettrici nel settore hospitality. La collaborazione con Fiat consente oggi ad eMOTION di integrare le Topolino all’interno dei suoi servizi, permettendo agli ospiti delle strutture partner di poter prenotare direttamente online un veicolo da noleggiare. L’intera procedura avviene in completa autonomia, garantendo al cliente la massima flessibilità.

La piattaforma online permette di scegliere la durata del noleggio e verificare il costo effettivo da sostenere. Per i dettagli completi in merito al servizio basta visitare il sito ufficiale, emotioncars.it, andando nella sezione TOP-HOTEL. La piattaforma consente la prenotazione anche di altri veicoli oltre alla Topolino, a due oppure a quattro ruote, ma il quadriciclo di Fiat, ormai il più venduto in Italia, rappresenta, senza dubbio, uno dei modelli di riferimento per gli utenti.

La collaborazione tra eMOTION e Fiat permette agli hotel di poter contare su uno strumento in più per distinguersi sul mercato. Per gli ospiti, invece, si tratta di un’occasione unica per poter accedere a una soluzione di noleggio semplice e immediata, che consente di mettersi alla guida di un nuovo veicolo con semplicità e senza perdite di tempo.

Piccola, comoda ed elettrica

La Fiat Topolino, da poco svelata con la serie speciale Vilebrequin, è un modello sempre più importante per la gamma del marchio italiano. Disponibile in versione berlina oppure in una variante “aperta”, chiamata Dolcevita, la vettura ha dimensioni contenute (con una lunghezza di 2,53 metri) che la rendono estremamente maneggevole in città. All’interno, l’abitacolo può ospitare due persone (conducente e passeggero), con una capacità di carico di 63 litri che consente alla vettura di trasportare comodamente anche una valigia. Da segnalare anche una buona autonomia con una percorrenza di circa 75 chilometri sfruttando una carica completa della batteria. La vettura può essere guidata a partire dai 14 anni.

Nel corso del 2025, la Topolino si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato italiano. La vettura di Fiat ha raccolto circa 2,800 ordini arrivando a un market share del 33% e contribuendo all’elettrificazione del mercato. Nel 2022, infatti, il 65% delle microcar era dotato di un motore termico mentre oggi circa il 70% delle nuove immatricolazioni riguarda veicoli completamente elettrici con la Topolino che guida il programma di elettrificazione non solo della gamma Fiat ma anche dell’intero mercato italiano, almeno per quanto riguarda i quadricicli elettrici, in attesa di una crescita anche per quanto riguarda le vendite di auto elettriche.