Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis

La Fiat Topolino si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella gamma Fiat. Il piccolo quadriciclo elettrico, realizzato a partire dalla stessa base della Citroën Ami, ha ottenuto un buon riscontro commerciale, contribuendo a sostenere il programma di elettrificazione della gamma Fiat. Il futuro sarà ricco di novità: il quadriciclo diventerà più grande, con il lancio di una variante inedita, e sbarcherà anche dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. In futuro, infatti, la Topolino sarà disponibile anche negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rendere Fiat un modello di riferimento per gli spostamenti a zero emissioni in ambito urbano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a quello che sarà il futuro del veicolo di Fiat.

Pronta per gli Stati Uniti

A confermare l’arrivo negli Stati Uniti della Fiat Topolino è stato Olivier François, il CEO del marchio italiano, nel corso di un evento svoltosi a margine dell’Art Week di Miami dove Fiat ha messo in mostra un particolare esemplare della Topolino, personalizzata dall’artista Romero Britto. Il numero uno di Fiat non è entrato nei dettagli, limitandosi a dichiarare: “Sono felice di annunciare che porteremo la Fiat Topolino negli Stati Uniti”. Tutte le informazioni relative ai piani di Fiat per il futuro della Topolino e, in particolare, per il suo debutto sul mercato americano saranno svelate nei prossimi mesi. Si tratta, chiaramente, di un progetto molto ambizioso, anche in considerazione della scarsa attenzione che gli automobilisti americani danno a modelli ultra-compatti.

È chiaro, però, che Fiat ha una strategia e punta a trovare il modo giusto per consentire alla Topolino di ritagliarsi un suo spazio. Ricordiamo che nei giorni scorsi il presidente americano Trump ha espresso un particolare apprezzamento per le kei car giapponesi, augurandosi che modelli di questo tipo possano arrivare anche negli Stati Uniti. La scelta di Fiat potrebbe, quindi, essere legata anche a questo desiderio da parte di Trump che potrebbe essere pronto a definire un quadro normativo in grado di agevolare l’arrivo di veicoli come la Topolino sul mercato americano (magari a condizione di produrli direttamente negli Stati Uniti). Sulla questione ne sapremo di più nel corso del prossimo futuro.

Una Topolino più grande?

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Fiat ha in programma la realizzazione di una Fiat Topolino più grande. Il progetto in questione è previsto per la fine del 2026 oppure per i primi mesi del 2027. Le tempistiche sono ancora da definire nei dettagli e dipenderanno da diversi fattori. Di certo, il quadriciclo è destinato a essere oggetto di un programma di trasformazione. Il modello diventerà più grande e potrà ospitare quattro posti in totale, rispetto ai due attuali. L’incremento delle dimensioni si tradurrà anche in un aumento del peso e in un vero e proprio “salto” di categoria. La “grande” Topolino avrà un’omologazione L7 e sarà più potente. Di conseguenza, il veicolo sarà guidabile a partire dai 16 anni, con le norme del Codice della Strada in Italia.