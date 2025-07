Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Quando due miti della Riviera si danno appuntamento, il risultato non può che far sognare: nasce così la Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, frutto della mano di Fiat e dello stile inconfondibile di Vilebrequin, brand che da mezzo secolo mette in scena la dolce vita tra Saint-Tropez e le spiagge più iconiche.

I prezzi

Un’edizione limitata, tutta elettrica, pensata per muoversi tra località balneari e centri storici, con un tocco di ironia e freschezza, senza rinunciare allo stile. I prezzi di listino partono da 13.490 euro, oppure in leasing da 99 euro al mese. Niente male per portarsi a casa un piccolo manifesto di come tradizione e futuro possano stare bene insieme.

È contagioso l’entusiasmo di Vilebrequin. “Sono da sempre un ammiratore dell’estetica gioiosa, ma elegante, della Fiat 500 e, al tempo stesso, sostengo fermamente che uno stile di produzione sostenibile sia necessario per la salvaguardia dell’Oceano, che è il terreno di gioco di Vilebrequin, sono quindi particolarmente felice di questa collaborazione: 100% elettrica, la Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition incarna alla perfezione l’unione tra responsabilità ambientale e gioia di vivere. L’incontro tra la Topolino e la nostra inconfondibile tartaruga Vilebrequin ha dato vita ad un design gioioso e responsabile: un oggetto pieno di fantasia, ideale per l’estate. Il compagno ideale per costruire dei futuri ricordi soleggiati”.

Tra i dettagli più iconici, la livrea bicolore – Bianco e Blu Marine – richiama le righe di ombrelloni e costumi rétro. Non mancano tocchi nautici, ad esempio il portapacchi posteriore con doccetta integrata per lavare via sabbia e sale a fine giornata. All’interno, sedili personalizzati, soglie cromate e inserti in teak al posto dei tappetini: un richiamo ai motoscafi di lusso. La partnership tra Fiat e Vilebrequin racconta una storia più grande: quella di un cambiamento che passa dalla micro-mobilità.

La Topolino (messa a disposizione anche dei Carabinieri) ha guidato la rivoluzione tra i modelli “mini”: se nel 2022 il 65% delle microcar era ancora termico, oggi oltre il 70% è elettrico. Il resto lo fanno i dettagli: portachiavi speciale con la tartaruga simbolo di Vilebrequin, una ‘Dolcevita Box’ decorata con stile balneare e un kit di benvenuto firmato direttamente da François e Herlory.

La più speciale di sempre

“La nuova Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è la nostra versione più raffinata, artigianale e speciale di sempre. Ogni singolo modello è realizzato a mano per rappresentare uno stile di vita ispirato alla riviera mediterranea, da Saint-Tropez a Capri. Da oltre cinquant’anni, Vilebrequin ha elevato la cultura balneare a forma d’arte, e questa Topolino ne riflette pienamente lo spirito.

Sin dal lancio della 500e, abbiamo sempre creduto che la bellezza possa cambiare il mondo. Con questa versione, Fiat e Vilebrequin si impegnano a rendere la sostenibilità desiderabile e gioiosa, condividendo questa responsabilità comune con eleganza. Creare questa versione è stata una naturale estensione dei nostri valori condivisi”, racconta Olivier François, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis.

Un oggetto di design? Sì, ma anche un invito a rallentare. A godersi l’estate come fosse infinita, a piedi scalzi, con la brezza che passa tra i capelli. Che tu stia andando a Capri, Saint-Tropez o al lido dietro casa, questa Topolino Vilebrequin promette di portarti lontano, almeno con la testa.