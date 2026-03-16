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Ufficio Stampa Ford

La Ford Capri è uno dei modelli di riferimento della gamma Ford e rappresenta uno dei simboli del programma di elettrificazione del brand. Per sostenere la diffusione del modello, Ford ha annunciato un nuovo aggiornamento che segna il debutto della nuova serie limitata Capri Collection, caratterizzata da un design unico ed esclusivo oltre che da una serie di miglioramenti alle specifiche tecniche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questa nuova versione della Capri appena annunciata dalla Casa americana.

Le novità

Con il nuovo aggiornamento, la Ford Capri diventa ancora più completa e interessante. La serie limitata Capri Collection, infatti, si aggiunge alla gamma di edizioni speciali Collection realizzata da Ford e che comprende anche una nuova versione della Explorer, rinnovando il modello con diverse novità.

La serie speciale include la colorazione esclusiva Blue Tribute per la carrozzeria oltre a paraurti anteriori e posteriori più pronunciati, minigonne laterali e uno spoiler posteriore, tutti rifiniti in nero. Da segnalare anche i cerchi in lega da 21 pollici, con finitura parziale in nero satinato.

L’abitacolo della Capri Collection presenta la colorazione Nero Onice come tema principale a cui si affiancano richiami Blue Tribute che caratterizzano vari elementi dell’interno del veicolo, creando un particolare effetto bicolore, con una soluzione inedita per il modello.

Tra gli elementi inediti del comparto tecnico troviamo una nuova batteria LFP che permette alla Capri Standard Range di poter contare ora su un’autonomia di 463 chilometri , con un incremento di oltre il 17% rispetto al passato. Da segnalare anche un motore elettrico potenziato, che può garantire fino a 190 CV di potenza e 350 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h che viene completato in 8 secondi.

Ad arricchire il modello ci sono anche una gamma ampliata di sistemi avanzati di assistenza alla guida, con l’Adaptive Cruise Control e il nuovo sistema di assistenza alla retromarcia oltre al Trained Park Assist e al Driver State Assist. Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione del Pro Power Onboard che permette di alimentare altri dispositivi, fino a 2,3 kW, utilizzando l’energia presente nella batteria.

Da segnalare anche il sistema di infotainment SYNC Move, con display orientabile da 14,6 pollici e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless presente nella dotazione di serie. Il sistema è ora alimentato da un nuovo software basato su Android per garantire funzionamento ancora più fluido.

La nuova gamma Ford Capri è già ordinabile. La versione Collection è disponibile in promozione con un prezzo a partire da 45.750 euro. Per tutti i dettagli in merito all’acquisto del modello e all’offerta commerciale in corso è possibile recarsi in una delle concessionarie Ford. Stando alle informazioni riportate sul sito della Casa, la consegna è prevista tra giugno e luglio. Ricordiamo che Ford sta attuando una strategia ben precisa per tagliare i prezzi delle elettriche.

Christian Weingaertner, direttore generale veicoli passeggeri di Ford Europa, ha utilizzato le seguenti parole per descrivere il modello e le novità annunciate: