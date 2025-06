Con l’iniziativa Go Electric, Ford lancia una campagna tra test drive, formazione e premi esclusivi: in palio un anno con Explorer e una Puma Gen-E tutta da guidare

C’è un vento nuovo che soffia sulle strade d’Italia, un sussurro silenzioso e potente che esce dai motori elettrici di Ford. Il marchio dell’Ovale Blu ha deciso di premere sull’acceleratore della transizione energetica e lo fa lanciando un progetto ambizioso e decisamente concreto: si chiama “Go Electric” ed è molto più di una semplice campagna pubblicitaria. È una chiamata alle armi per chi vuole scoprire l’elettrico guidandolo davvero, senza pregiudizi e senza intermediazioni.

Saltare a bordo degli EV del marchio

Dal 3 giugno 2025 al 30 settembre, ogni cittadino italiano potrà mettersi al volante di uno dei nuovi modelli a batteria firmati Ford – dalla grintosa Mustang Mach-E all’avveniristica Explorer, passando per la frizzante Capri e la nuovissima Puma Gen-E – e partecipare a un concorso che premia chi ha il coraggio di provarci. In palio? Un anno di noleggio gratuito all inclusive di una Ford Explorer o di una Puma Gen-E.

Ford non si limita a vendere auto, ma punta a formare, convincere, convertire. Il cuore dell’iniziativa, infatti, batte nella formazione della rete vendita e nella possibilità offerta a tutti di comprendere davvero che cosa significhi guidare un’auto elettrica oggi: silenziosità, comfort, prestazioni e – non dimentichiamolo – risparmio. Perché l’elettrico non è più un vezzo per ambientalisti, ma una scelta razionale e, spesso, economica.

Come si articola il programma

Il programma si articola in centinaia di test drive su tutto il territorio nazionale: dai grandi capoluoghi alle province, dalla riviera ai borghi dell’entroterra. È un’autentica offensiva culturale, tesa a demolire i falsi miti ancora troppo diffusi – le colonnine introvabili, i costi elevati, le prestazioni scadenti – e a mostrare con i fatti che l’elettrico è qui, è pronto e sa parlare anche al pubblico italiano.

E Ford arriva preparata. Oggi il marchio offre una gamma elettrica che si distingue per ampiezza e identità. C’è la Mustang Mach-E, reinterpretazione a batteria dell’icona americana, capace di accelerazioni brucianti e un look che non lascia indifferenti. C’è la nuova Capri, che strizza l’occhio ai nostalgici degli anni Settanta (almeno col nome) ma sotto il cofano cela tutta la modernità di un veicolo BEV. E poi c’è la Puma Gen-E, la più recente arrivata nella famiglia: un B-SUV compatto, versatile, pronto a raccogliere l’eredità del modello termico che ha sbancato il mercato. Senza dimenticare la Explorer, che domina la scena nel segmento dei SUV elettrici per privati.

Anche i veicoli commerciali

Accanto al trasporto persone, Ford ha costruito una delle gamme di veicoli commerciali elettrici più complete d’Europa: E-Transit, E-Transit Custom, E-Transit Courier. Veicoli intelligenti, pensati per chi lavora e per chi ha capito che il futuro della logistica urbana passa da qui.

Ford ha messo sul piatto oltre due miliardi di euro per trasformare lo storico impianto di Colonia in un centro produttivo interamente dedicato all’elettrico. Un investimento titanico che racconta, meglio di mille slide, la determinazione del brand nel cavalcare la rivoluzione industriale in atto. La scommessa di Ford è chiara: convincere attraverso l’esperienza diretta.

Basta una prenotazione online, un test drive da vivere con mente aperta e occhi curiosi, e la possibilità di portarsi a casa una vettura che – per tecnologia, stile e performance – rappresenta un buon punto di approdo. Ecco perché il programma dell’azienda di origine americana può conquistare anche i più scettici.