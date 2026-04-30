Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

FORD Ford Mustang Cobra Jet 2200: riscrive i record di drag race

Quando una vettura come la Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200 si presenta sulla linea di partenza di un circuito, ogni calcolo teorico e ogni revisione ingegneristica lasciano il posto alla dura realtà dell’asfalto. Non c’è più spazio per le simulazioni: ci sono solo 1.320 piedi (circa 400 metri) tra il semaforo e il record del mondo. Per il team di Ford Racing, l’appuntamento della NHRA a Charlotte è stato il momento della verità, un’occasione per mostrare ai fan e ai media di cosa sia capace il programma elettrico della casa di Detroit nell’ambiente dove le prestazioni contano più delle parole.

Il risultato ottenuto a Charlotte è stato un trionfo che ha riscritto i parametri del drag racing elettrico: un tempo di reazione di 6,76 secondi e una velocità massima di 222 mph (circa 357 km/h) nel quarto di miglio. Questi numeri non hanno solo sancito un record, ma hanno incoronato la Cobra Jet 2200 come l’auto elettrica più veloce e rapida al mondo su questa distanza.

L’evoluzione della specie: da 1400 a 2200

La Cobra Jet 2200 non è nata dal nulla, ma è l’ultimo capitolo di una storia iniziata anni fa. Prima di lei, la Cobra Jet 1400 e la Super Cobra Jet 1800 avevano già iniziato a esplorare il potenziale dei motori a zero emissioni applicati alle competizioni d’accelerazione.

Ogni generazione ha spinto Ford a ripensare l’erogazione della potenza, le prestazioni delle batterie, la trazione e, soprattutto, come impacchettare performance estreme in un veicolo capace di operare ripetutamente sotto carichi mostruosi. La Cobra Jet 2200 è l’apice di questa progressione, un veicolo costruito appositamente per rispondere a sfide ingegneristiche di altissimo livello.

Ingegneria estrema: peso e potenza

Il segreto dietro questo “lampo blu” risiede in tre pilastri fondamentali dello sviluppo tecnico. Il primo è una riduzione del peso ossessiva. Ogni chilo superfluo è stato sacrificato sull’altare delle prestazioni: l’auto vanta un telaio tubolare personalizzato, una carrozzeria interamente in fibra di carbonio e persino una pellicola vinilica esterna in stile NASCAR, che pesa circa 9 kg in meno rispetto a un rivestimento standard.

Grazie a questi interventi, la Cobra Jet 2200 pesa circa 450 kg in meno rispetto alla precedente Super Cobra Jet 1800. Sotto questa pelle leggera battono due motori elettrici che sprigionano una potenza combinata di 2.200 cavalli e una coppia istantanea di 1.340 ft-lbs (circa 1.816 Nm). Tradurre una simile furia in movimento non è semplice. Per farlo, Ford ha sviluppato la Reverse-Acting Centrifugal Clutch (RACC) brevettata, abbinata a una trasmissione a 5 marce senza frizione.

Questo sistema permette all’auto di lanciarsi in presa diretta e di “slittare” durante le cambiate per prevenire la perdita di aderenza degli enormi pneumatici posteriori. Dietro l’abitacolo, la meccanica — con albero di trasmissione e retrotreno derivati dalle gare drag tradizionali — testimonia il valore di 70 anni di esperienza dei preparatori nelle competizioni americane.

Sicurezza e futuro

L’ultimo tassello del puzzle è la sicurezza, vitale in un’auto ad alta tensione. Il sistema si avvale della tecnologia Pyrofuse, un interruttore automatico pirotecnico che interrompe fisicamente il circuito attraverso una piccola detonazione. Questo meccanismo, più leggero e veloce dei fusibili tradizionali, è stato sviluppato in collaborazione con la NHRA e include un sistema che permette ai soccorritori esterni di disattivare l’alta tensione in caso di emergenza.

Per Ford, la Cobra Jet 2200 è la conferma di una filosofia: l’innovazione deve essere testata dove gli standard sono altissimi e i risultati misurabili. Come “America’s Race Team” da 125 anni, Ford continua a usare le piste come laboratori accelerati per sviluppare tecnologie che, un domani, renderanno migliori i prodotti destinati ai clienti di tutto il mondo. Se il tabellone dei tempi racconta la gloria di un istante, l’apprendimento che ne deriva scriverà il resto della storia.