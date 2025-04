Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Le caratteristiche della variante elettrica della Puma

Il design della Puma Gen-E non si discosta molto da quello delle versioni con motori tradizionali. I vertici della Casa dell’Ovale blu hanno preferito non rivoluzionare un linguaggio stilistico molto riuscito. Con l’ultimo restyling la Ford potrebbe aver trovato la giusta combinazione per convincere anche coloro che non sono attratti dalla tecnologia alla spina.

La Puma è tra le vetture a ruote alte più amate dagli italiani. La versione full electric è impreziosita da un frontale con calandra senza feritoie che riporta alla mente quello della sorella maggiore Mustang Mach-E. Le linee sono sinuose ed eleganti, con cerchi di lega specifici (da 17 a 19 pollici) e uno spoiler posteriore che tiene incollata la vettura all’asfalto. Con un’aerodinamica migliorata potrebbe attirare nuovi adepti che sono affascinati dalle potenzialità di un’auto all-terrain alla spina.

Le dimensioni del SUV sono invariate rispetto alle versioni termiche: la Gen-E è lunga 4,21 metri, larga 1,81 e alta 1,56. L’abitacolo ha la medesima impostazione. Spicca sulla plancia una strumentazione digitale da 12,8″, visibile attraverso il volante asimmetrico, e un touchscreen centrale da 12″ del sistema infotainment Sync 4, dotato di modem 5G, Android Auto, Apple CarPlay wireless e assistente vocale Amazon Alexa.

Grazie all’adozione del pacco batteria, il bagagliaio risulta più capiente con un fondo “GigaBox” più ampio (574 litri totali). Inoltre, c’è anche frunk anteriore da 43 litri, utile per riporre il cavo di ricarica. La batteria, posta al centro del pianale, ha costretto i tecnici della Ford ad adottare sul modello un assetto limitato nell’escursione degli ammortizzatori posteriori che sulle strade ricche di dossi non passa inosservato. L’abitacolo rimane silenziosissimo, grazie all’ottimo isolamento acustico.

Il powertrain da 123 kW (168 CV) e 290 Nm di coppia, associato alla trazione anteriore, garantisce performance brillanti. La Puma elettrica scatta da 0 a 100 km/h in 8 secondi netti, raggiungendo una top speed di 160 km/h. La vettura trasmette ottime sensazioni su strade lisce, grazie al baricentro basso e alla taratura delle sospensioni. Ci si diverte anche nel misto, tuttavia non è un’auto concepita per l’off-road. L’autonomia dichiarata è di 376 km nel ciclo Wltp (364 per la versione premium). La ricarica dal 10 all’80% avviene in circa 23 minuti. Gli Adas sono presenti e, facilmente, gestibili attraverso i comandi fisici sulla plancia.

Prezzi di listino

La Puma Gen-E parte da 32.950 euro e ci si attende un boom di vendite. La Casa americana, nonostante i numeri sull’elettrico non incoraggianti, ha deciso di portare avanti una strategia green. Si continuerà a puntare su modelli alla spina che possano stuzzicare le nuove generazioni. Il restyling del SUV più amato, in salsa elettrica, si inserisce in questa direzione. Nessun dietrofront per Ford che si inserirà dal prossimo anno anche in F1, aiutando RB nella creazione della PU più elettrificata della storia della massima categoria.

Jon Williams, general manager di Ford Blue e Model e in Europa l’ha già definita la “Puma migliore di sempre, con un’esperienza di guida più divertente che mai, abbinata a un’incredibile efficienza del propulsore elettrico“. Chi sceglie questo SUV godrà di un estremo comfort, unito a una elevata qualità dei sistemi di assistenza alla guida. Non rinuncerete al divertimento alla guida per una cifra, decisamente, alla portata della fascia media.