Audi A2 e-tron, consumi ridotti e autonomia fino a 646 km
Quanto consuma un'elettrica di Ingolstadt? I dati della nuova Audi A2 e-tron cercano di mettere in ombra diverse concorrenti: appena 12,8 kWh ogni 100 km, almeno secondo i dati WLTP dichiarati dalla Casa. Il traguardo, tagliato dalla versione da 140 kW con pacchetto efficienza, segna un nuovo primato come Audi di serie più parca mai realizzata, il che suona ironico se pensiamo alle reazioni raccolte dalla prima A2 nel lontano 1999, quando in tanti ebbero da ridire sul suo aspetto poco convenzionale.