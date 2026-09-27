Bentley Torcal, la prima elettrica di Crewe con prestazioni da supercar

In 107 anni di storia Bentley non aveva ancora presentato un'auto completamente elettrica. Non lo aveva ancora fatto prima della Torcal, il nuovo SUV che apre una quarta famiglia di modelli, andando ad affiancare Continental GT, Flying Spur e Bentayga. Le linee anticipano lo stile delle produzioni future. Al debutto conta due versioni, Torcal e Torcal S, entrambe a trazione integrale e pronte a offrire prestazioni che difficilmente fanno rimpiangere un motore a benzina.