BMW iX4 2027, il SUV coupé della nuova era: prezzi e consegne in Italia

La BMW iX4 porta le forme del SUV coupé nell'era della Neue Klasse. Parente stretta della iX3, ne riprende la base tecnologica, ma cambia soprattutto nella parte posteriore, dove il tetto scende verso la coda. E sotto il cofano, o meglio sotto il pianale, ci sono numeri interessanti. Il debutto commerciale avverrà nel marzo 2027, con due versioni a trazione integrale e una terza, ancora più potente, destinata ad arrivare successivamente.