Citroën 2 CV Concept, la storica utilitaria rinasce elettrica

Qual è la ricetta dell'automobile ideale? Per Citroën, nel 1948, poteva spingersi a 60 km/h di velocità massima, accogliere fino a quattro persone e - strano ma vero - 50 chili di patate. Settantotto anni dopo, nonostante le patate abbiano ormai fatto il loro tempo come unità di misura, la filosofia rimane la stessa. Sotto lo stand del Double Chevron trova posto la 2 CV Concept, reinterpretazione elettrica della celebre utilitaria che getta le basi di un ritorno definitivo.