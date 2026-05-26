Ferrari Luce, svelata la prima Ferrari elettrica da 1.050 CV: prezzo stellare
Esattamente 79 anni dopo il debutto della 125 S, Ferrari torna nella Capitale per svelare la Luce, la sua prima vettura interamente elettrica. Presentata nella suggestiva cornice della Vela di Calatrava, la nuova sportiva apre un capitolo inedito, dove l'eccellenza ingegneristica di Maranello trova espressione in un linguaggio stilistico fuori dall'ordinario, definito in stretta sinergia con il collettivo LoveFrom di Jony Ive e Marc Newson.