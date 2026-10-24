Jaguar Type 01, la nuova GT elettrica da 1.030 CV: il passato è già un ricordo
Dove ci si aspetterebbe di trovare un poderoso motore a benzina, la Jaguar Type 01 offre soprattutto una dichiarazione di stile: il suo cofano smisurato. Presentata a New York, la nuova gran turismo elettrica a quattro porte rompe con le forme delle berline tradizionali e inaugura una fase delicata per il marchio britannico. La filosofia Copy Nothing ha lasciato ai designer un'indicazione precisa: prendere le distanze dal passato, compreso quello della stessa Jaguar.