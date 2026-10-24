Jaguar Type 01, la nuova GT elettrica da 1.030 CV: il passato è già un ricordo

24/10/26 19:09

Dove ci si aspetterebbe di trovare un poderoso motore a benzina, la Jaguar Type 01 offre soprattutto una dichiarazione di stile: il suo cofano smisurato. Presentata a New York, la nuova gran turismo elettrica a quattro porte rompe con le forme delle berline tradizionali e inaugura una fase delicata per il marchio britannico. La filosofia Copy Nothing ha lasciato ai designer un'indicazione precisa: prendere le distanze dal passato, compreso quello della stessa Jaguar.
Auto elettriche Jaguar
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.