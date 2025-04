Kia EV3, l’auto del 2025 con tecnologie premium e un prezzo che sorprende

Ha vinto lei. La Kia EV3 si è portata a casa il premio World Car of the Year 2025 al Salone di New York, battendo concorrenti ingombranti. La giuria, formata da 96 giornalisti di settore, non ha avuto dubbi. E quando un SUV compatto elettrico riesce a mettere tutti d’accordo, qualcosa di grandioso lo ha innegabilmente compiuto.