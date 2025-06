Nissan Leaf 2025, la compatta che ricarica veloce e dà energia alla casa

Fermarsi per un caffè e ripartire con altri 250 km di percorrenza: ecco il nuovo standard fissato da Nissan Leaf. Con la terza generazione, l’auto elettrica compatta che ha segnato un’epoca si rinnova, portando con sé un pacchetto di tecnologie pensate non solo per la guida, ma per la gestione intelligente dell’energia.