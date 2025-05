Nissan Micra, il modello simbolo della rinascita del brand

Se non ti fai notare, oggi sei fuori. La nuova Nissan Micra, in apparenza piccola, ha addosso un peso che pochi notano. Ha smesso di essere la Casa timida del passato, quando era sufficiente eseguire il compitino per restare a galla. Per rialzarsi, il primo passo lo deve fare chi costruisce. E lei, stavolta, sembra averlo fatto.