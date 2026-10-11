Nissan Pixo 2027, torna la citycar in versione elettrica

11/10/26 12:58

Non c'è due senza tre. Lo dice il detto e lo pensa Nissan, che si prepara ad allargare l'offerta delle citycar elettriche con l'aggiunta della nuova Pixo alle già presenti Micra e Leaf. Se avete qualche anno sulle spalle (e la memoria vi dà una mano), il nome potrebbe però suonarvi familiare perché dal 2009 al 2013 la Casa giapponese commercializzò una vettura chiamata nello stesso modo, ma in quel caso sotto il cofano pulsava un motore a benzina. Altri tempi, altro approccio alla guida quotidiana.
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Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.