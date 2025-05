Nuova Nissan Micra vista da vicino: le immagini ufficiali

La Nissan Micra è tornata. Ma non come la ricordavi. Ora è elettrica, al 100%, ed è pronta a giocarsi una nuova partita, con le regole di oggi. Cambia tanto fuori e dentro, eppure resta lei: una macchina concreta, con l’idea giusta in testa.