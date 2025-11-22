Opel Mokka GSE, la versione più potente di sempre: tecnica da rally su strada

Da anni Opel non riusciva a segnare una linea netta nel segmento dei piccoli SUV, poi è arrivata la Mokka, nella sua seconda vita, e con essa la variante GSE. In quel preciso momento la storia del produttore tedesco ha raggiunto un punto di non ritorno, conferendo alle linee più forza e rigore. Ed ecco il riconoscimento da appendere al muro: il titolo di “Best Design Innovation of the Year 2025” nella categoria Small SUV/Crossover.