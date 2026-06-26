Peugeot E-208 GTi, 281 CV per inaugurare la nuova era sportiva: i prezzi

Pubblicato: 26 Giugno 2026 12:43

Una cornice delle grandi occasioni per iniziare la nuova era commerciale sotto i migliori auspici. Dopo il prototipo mostrato nel 2025, la Peugeot E-208 GTi scalda i motori a Le Mans come prima GTi completamente elettrica della Casa francese, che non nasconde le elevate aspettative riposte nel modello. Ormai la nave della transizione ecologica è bella che salpata e il costruttore vuole dettarne il ritmo, attraverso una motorizzazione rispettosa dell'ambiente e un'estetica riconoscibile in pochi istanti.
Auto sportive Peugeot
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.