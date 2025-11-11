Renault Twingo E-Tech, la nuova elettrica per la città costa meno

Dicono che il segmento A sia ormai superato. Che la sua epoca d'oro sia già tramontata da un pezzo, messo in un angolo da SUV e crossover. Renault non è d'accordo e per dimostrarlo lancia la nuova Twingo, un'elettrica agile in città e tecnologicamente evoluta. Anche se i costi normativi incidono sui bilanci dei costruttori, resiste una fascia di pubblico legata ai modelli compatti e, con una concorrenza ridotta, la francesina ha tutto il diritto di puntare alle prime posizioni di vendita.