Rimac Nevera R, è l’auto elettrica più veloce al mondo

Dimenticate la prima Nevera, se potete. Perché in Croazia, a Sveta Nedelja, non se ne stanno buoni davanti a un record già scolpito, decidendo di stracciarlo in silenzio, di notte, con un’altra creatura: la Rimac Nevera R. Piuttosto che un freddo upgrade, la Casa ha preferito rifilare un colpo di vanga nella terra dei limiti.