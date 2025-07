Ufficio Stampa Faraday Future L'IA regola il funzionamento del display della FX Super One

Il mondo dell’auto sta registrando diverse novità con l’arrivo dell’elettrificazione. L’introduzione di motori elettrici, in sostituzione dei più tradizionali motori termici, permette ai progettisti di ripensare la parte frontale delle vetture, con il possibile addio delle griglie anteriori, necessarie per raffreddare i componenti interni, riscaldati dalla combustione. Un esempio di come il settore delle quattro ruote potrebbe trasformarsi in tal senso arriva da Faraday Future che ha svelato la nuova FX Super One. Si tratta di un progetto inedito che anticipa un minivan elettrico destinato a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato (in futuro ci sarà anche una versione con range extender).

La particolarità del progetto è rappresentata dall’uscita di scena della griglia anteriore che viene sostituita da un maxi display LED frontale che integra la tecnologia che l’azienda chiama FF Super EAI FACE dove FACE è l’acronimo di Front AI Communication Ecosystem. Secondo l’azienda, il display frontale viene utilizzato dall’intelligenza artificiale per poter “connettersi e comunicare con il mondo” adeguando le immagini mostrate in base al contesto. Le possibili applicazioni di una tecnologia di questo tipo (anche dal punto di vista pubblicitario) sono tante. Andiamo a scoprire le caratteristiche del progetto e le prime immagini.

Le immagini del minivan

Il nuovo minivan di Faraday Future ha tutte le carte in regola per rappresentare un punto di svolta per il settore delle quattro ruote. La presenza di un display frontale, in sostituzione della tradizionale griglia, rappresenta un’interessante evoluzione per il mondo dell’auto e si presta a tantissimi campi di utilizzo, con aziende che potrebbero sfruttare il pannello per attività di marketing. Anche gli automobilisti privati potrebbero utilizzare il display in modo creativo. Nell’immagine pubblicata su Instagram, ad esempio, viene mostrato come il minivan possa fungere da sfondo per un picnic notturno. La tecnologia FF Super EAI FACE e l’intelligenza artificiale hanno la possibilità di adeguare le immagini al contesto, permettendo al modello di adattarsi a diverse opportunità di utilizzo. Questa soluzione, potenzialmente, può essere facilmente trasportata anche su altre tipologie di veicoli, più grandi (come autobus o camion) ma anche più piccoli. Toccherà alla fantasia dei progettisti valutare il modo corretto di implementare una tecnologia di questo tipo.

Le caratteristiche

FX Super One è, a tutti gli effetti, un minivan di grandi dimensioni, arricchito da un display frontale che lo rende davvero particolare. L’integrazione con l’intelligenza artificiale è anche nell’abitacolo con l’accesso a varie funzioni, come il riconoscimento dei volti e la possibilità di comprendere il linguaggio colloquiale delle persone a bordo. C’è anche la guida assistita di livello 3 che dovrebbe utilizzare proprio i sistemi di IA per poter aiutare il conducente. All’interno del minivan ci sono 3 file di sedili con un totale di 7 posti e non mancano elementi esclusivi come un frigorifero e uno schermo di grandi dimensioni. Il nuovo modello, in alcuni mercati, è già preordinabile con un deposito di 100 dollari. Sarà necessario attendere le prossime settimane per scoprire tutti i dettagli sul progetto e le sue tempistiche di lancio.