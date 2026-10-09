GAC propone in Italia due nuove elettriche: la compatta Aion UT e il SUV Aion V. Prezzi da 25.750 euro e autonomia dichiarata fino a 510 km nel ciclo WLTP

Ufficio Stampa GAC GAC Aion UT e V: due elettriche per stregare il pubblico italiano

I cavalli – 204 – sono gli stessi, i prezzi e le caratteristiche no. In Italia arrivano la Aion UT, una compatta da 25.750 euro, e la Aion V, un SUV che parte da 33.880 euro. Entrambe firmate GAC, le due vetture possono essere già ordinate attraverso ATFlow, società del Gruppo Autotorino addetto alla distribuzione del marchio cinese. La UT promette fino a 430 km di autonomia, contro i 510 km dichiarati dalla V, che supera di 33,5 cm la sorella in lunghezza e accetta una potenza più che doppia alle colonnine rapide.

Aion UT: la compatta disegnata a Milano

Almeno nel design, parla anche italiano la Aion UT, sviluppata dal centro GAC Advanced Design Milano, anche se l’assemblaggio avviene nello stabilimento Magna in Austria. Lunga 4,27 metri, ha un passo di 2,75 metri, una misura piuttosto generosa rispetto agli ingombri esterni per accogliere cinque occupanti senza rinunciare alla praticità negli spostamenti cittadini.

Sotto la carrozzeria trova posto un motore elettrico anteriore da 204 CV, alimentato da una batteria LFP da 60 kWh netti che offre fino a 430 km nel ciclo misto WLTP, che diventano 620 in quello urbano. Da 0 a 100 km/h bastano 7,3 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h. Alle colonnine rapide la potenza arriva a 87 kW: secondo GAC, il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 32 minuti.

Nell’abitacolo spicca lo schermo centrale da 14,6 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Non mancano una strumentazione digitale da 8,8 pollici, numerosi vani portaoggetti, sette airbag e diversi sistemi di assistenza alla guida. Già sulla Premium sono inclusi i sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili, la pompa di calore e una telecamera a 360 gradi, utile soprattutto nelle manovre di parcheggio.

AION V: spazio in abbondanza e ricariche veloci

Con i suoi 4,61 metri di lunghezza, la Aion V si rivolge a un pubblico diverso. Il SUV sfrutta la piattaforma elettrica AEP 3.0 e prevede un bagagliaio da 427 litri, ampliabile fino a 1.638 abbattendo i sedili posteriori. Tra le particolarità dell’abitacolo figurano i sedili anteriori riscaldabili e ventilati, già previsti sulla Premium.

Ufficio Stampa GAC

Anche qui il motore sviluppa 204 CV, ma la batteria LFP sale a 75,26 kWh da cui 510 km di autonomia WLTP dichiarata. Il tratto distintivo rispetto alla UT riguarda la ricarica rapida: la potenza massima raggiunge 180 kW e il passaggio dal 10 all’80% richiede 24 minuti. Entrambi i modelli supportano inoltre la funzione V2L, utile ad alimentare dispositivi elettrici esterni.

Prezzi e allestimenti

La Aion UT Premium costa 25.750 euro, mentre la Luxury sale a 26.750 euro e aggiunge, fra le altre cose, tetto panoramico e portellone elettrico.

Fra la Aion V Premium e la Luxury ballano appena 1.000 euro: 33.880 euro contro 34.880. La seconda mette sul piatto anche i sedili anteriori massaggianti e un vano da 6,6 litri ricavato sotto il bracciolo centrale. Una sorta di piccolo frigorifero, insomma, che all’occorrenza funziona pure da scaldavivande: la temperatura può variare da -15 a +50 °C.

Identica per i due modelli la garanzia, pari a otto anni o 160.000 km sull’auto, con il limite che sale a 200.000 km per la batteria. Le ordinazioni sono già aperte, mentre altri concessionari si aggiungeranno alla rete italiana entro la fine dell’anno.