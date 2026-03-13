Ricarica completa in un "flash": la tecnologia di BYD e Zeekr che punta a rendere il rifornimento di energia rapido e semplice come quello di benzina

C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui il “pieno” di elettroni era un rito contraddistinto da una bella dose di pazienza, una sosta forzata che costringeva a lunghe soste nelle aree di servizio. Intanto, mentre il mondo sta ancora discutendo di colonnine da 50 kW, in Cina si è scatenata una battaglia tecnologica che sta accorciando i tempi di ricarica, adesso (quasi) paragonabili a quelli di un rifornimento di benzina. I protagonisti sono due giganti: Geely da una parte e BYD dall’altra.

La risposta di Geely a BYD

Il primo colpo di cannone è arrivato da BYD. Il colosso di Shenzhen ha alzato l’asticella con la sua tecnologia Flash Charging da 1.500 kW, una potenza di picco che fino a ieri sembrava fantascienza. Alimentata dalla nuova Blade Battery 2.0, questa architettura promette di passare dal 10% al 70% della carica in circa cinque minuti. Se avete fretta e puntate al 97%, vi basteranno appena nove minuti. È un cambio di paradigma totale: la ricarica smette di essere un evento pianificato e diventa un “flash”, un momento rubato al viaggio che non altera la tabella di marcia.

Tuttavia, la risposta di Geely non si è fatta attendere, dimostrando che la competizione tra questi due giganti è ormai fitta. Attraverso il suo marchio premium, Zeekr, Geely ha rivendicato l’ingresso nella ricarica ultra-rapida con la nuova Zeekr 001. Sotto la pelle di questa shooting brake batte un’architettura elettrica da 900 Volt, un sistema più efficiente degli attuali standard da 800V che sta già portando i primi esemplari sulle strade italiane. Durante le dimostrazioni tecniche, il veicolo ha toccato potenze di picco di 1.500 kW, riuscendo a ricaricare la sua “Golden Battery” da 95 kWh dal 10% all’80% in soli sette minuti.

L’infrastruttura fa la differenza

Tuttavia, la sfida non si gioca solo sotto il cofano, ma anche lungo l’asfalto. Geely ha compreso che l’auto più veloce del mondo è inutile senza una rete all’altezza e sta espandendo una propria infrastruttura proprietaria che conta già oltre 2.100 stazioni, di cui più della metà ultra-fast. Il vero segreto di questi “templi dell’energia” non è però solo la potenza che erogano, ma come la gestiscono. Per non mandare in crisi la rete elettrica locale, ogni stazione integra batterie tampone da 300 a 500 kWh. Questi sistemi di accumulo funzionano come polmoni di energia, pronti a sprigionare raffiche di megawatt anche dove l’infrastruttura di rete nazionale non potrebbe supportare tali picchi.

I numeri non mentono

I numeri, d’altronde, parlano chiaro: nei primi due mesi del 2026, Geely ha consegnato circa 476.000 veicoli elettrici, superando BYD di ben 76.000 unità nello stesso periodo. Questo sorpasso commerciale è alimentato da una ricerca incessante che spazia dalle batterie LFP evolute a quelle ibrido solido-liquido, destinate a cambiare ulteriormente le regole del gioco.

Mentre osserviamo queste stazioni megawatt capaci di gestire 60 ricariche al giorno, appare evidente che la storia dell’auto elettrica come “limite” ai lunghi viaggi è quasi vicina a finire. Almeno dove le infrastrutture e i veicoli lo consentono. Dunque, la sfida tra BYD e Geely ha trasformato la ricarica in una gara di velocità, dove il traguardo non è più un numero sul contachilometri, ma i pochi minuti necessari per tornare a correre verso l’orizzonte con un volante in mano.