Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Geely La nuova elettrica punta a conquistare l'Italia

Il settore delle auto elettriche in Italia sta crescendo e vede i costruttori cinesi giocare un ruolo sempre più importante. Nel prossimo futuro, il mercato registrerà l’arrivo di una new entry che ha tutte le carte in regola per conquistare uno spazio di primo piano.

A breve, infatti, è previsto il debutto in Italia della Geely E2. A molti utenti italiani, questo nome non dirà molto. Si tratta, però, di un modello che in Cina ha registrato una grandissima diffusione (con il nome di Galaxy Xingyuan) tanto da diventare l’elettrica più venduta nel Paese.

Con queste premesse, quindi, il debutto italiano rappresenta un momento importante. All’orizzonte, infatti, c’è l’arrivo di un modello che ha le potenzialità per ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato delle quattro ruote, sfruttando al meglio il trend di crescita delle vetture a zero emissioni.

La Geely E2 è un modello “globale” e viene commercializzato in diversi mercati in tutto il mondo. In Europa, ad esempio, il modello si sta ritagliando uno spazio importante in Bielorussia, dove viene anche assemblato. In Brasile, dove è stata rinominata EX2, la piccola elettrica, prodotta in uno stabilimento Renault, si sta ritagliando il suo spazio. Ecco i dettagli completi in merito.

Un’elettrica di successo

La Geely E2 è un’auto elettrica con dimensioni compatte. La lunghezza è di 413 cm mentre il passo è di 265 cm. Si tratta di misure da segmento B. L’assetto rialzato e lo stile della carrozzeria, inoltre, avvicinano il modello al mondo dei SUV, sempre più diffusi in Italia, soprattutto tra i modelli compatti.

La vettura può contare su un motore elettrico posteriore da 116 CV (ma ci sarà anche una versione da 82 CV) che viene supportato da una batteria da 47,14 kWh di capacità (ma ci sarà anche una versione da 35,35 kWh). Nel ciclo WLTP, questa configurazione permette di ottenere un’autonomia di 345 chilometri (252 chilometri con la versione con batteria con capacità ridotta). Per quanto riguarda le prestazioni, invece, lo scatto 0-100 km/h viene completato in 10,2 secondi.

Le specifiche tecniche complete della Geely E2 per il mercato europeo e per l’Italia saranno comunicate nel corso delle prossime settimane. Il lancio è programmato per la fine dell’estate. Nel Regno Unito, in particolare, le vendite partiranno da fine agosto. Successivamente, la vettura arriverà anche sul mercato Ue e nel nostro Paese.

Un prezzo aggressivo?

La Geely E2 è un grande successo in Cina, dove viene venduta con prezzi da 64.800 yuan che, al cambio attuale, sono poco più di 8 mila euro, cifra assolutamente fuori mercato per gli standard europei. Nei primi cinque mesi del 2026, in Cina, Geely ha venduto oltre 160 mila unità di questo modello.

In Italia, la vettura debutterà con un prezzo più alto ma conserverà il suo carattere economico, elemento centrale della strategia del brand. Il progetto, infatti, punta tantissimo sul rapporto qualità/prezzo e sulla possibilità di mettere a disposizione dei clienti un’elettrica “da città” a un prezzo decisamente accessibile. Il prezzo di partenza sarà di 20.900 euro, per la variante da 82 CV e batteria da 35,35 kWh. Si partirà da 22.900 euro per la versione da 116 CV e 47,14 kWh.

Maggiori dettagli sulla versione italiana della Geely E2 arriveranno nel corso delle prossime settimane.