Dalla Cina all'Italia, la Geely E2 punta su spazio e tecnologia: bagagliaio da 375 litri, cinque stelle Euro NCAP e prezzi fino a 24.900 euro

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Geely Dopo il successo in Cina è arrivata anche in Italia: Geely E2

In Cina ha già conquistato il mercato, diventando l’automobile più venduta in assoluto nel 2025. Adesso la Geely E2 prova a ripetere almeno una parte di quel successo anche in Italia, dove debutta con un listino che parte da 20.900 euro. È una compatta completamente elettrica, lunga 4,13 metri, che punta su abitabilità, dotazioni tecnologiche e un prezzo relativamente contenuto.

Presentata nella configurazione europea al Salone di Parigi dello scorso ottobre, porta con sé un risultato commerciale importante: in patria è conosciuta come Galaxy Xingyuan. Il confronto tra i due mercati, però, racconta anche una differenza sostanziale, perché in Cina viene proposta a una cifra equivalente a circa 8.400 euro.

Dimensioni compatte e spazio da sfruttare

La E2 nasce sulla piattaforma GEA, sviluppata dal gruppo cinese per i propri modelli elettrificati. Le proporzioni sono quelle di un’utilitaria piuttosto generosa, con una lunghezza che supera di poco i quattro metri e un’impostazione pensata per ricavare il massimo spazio possibile nell’abitacolo.

Il bagagliaio posteriore offre 375 litri, ai quali si aggiungono 70 litri ricavati sotto il cofano anteriore, particolarmente comodi per sistemare i cavi di ricarica. Abbattendo gli schienali posteriori, suddivisi secondo lo schema 60/40, la capacità del vano principale raggiunge 1.320 litri.

L’attenzione alla praticità emerge anche dai 36 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo, compreso uno scomparto da 28 litri sotto la seduta. Numeri che evidenziano la volontà di proporre un’automobile adatta non soltanto agli spostamenti cittadini, ma anche alle necessità quotidiane di una famiglia.

Due batterie e autonomia fino a 345 chilometri

La gamma italiana comprende tre allestimenti, denominati Pro, Max e Ultra, ma le configurazioni meccaniche sono due. La versione d’ingresso monta una batteria LFP da 35,35 kWh e un motore elettrico da 82 CV, sufficienti per un’autonomia dichiarata di 252 chilometri nel ciclo WLTP.

Le varianti Max e Ultra adottano invece un accumulatore da 47,14 kWh e un propulsore da 116 CV. L’autonomia sale così a 345 chilometri, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 11,5 secondi, contro i 14,2 secondi della Pro. La velocità massima rimane fissata a 130 km/h per tutte le versioni.

La trazione è posteriore, una soluzione accompagnata da sospensioni indipendenti multilink sull’asse motrice. Quanto alla ricarica rapida, la potenza massima raggiunge 60 kW sulla Pro e 80 kW sulle versioni superiori. In condizioni favorevoli, il passaggio dal 30 all’80% richiede circa 25 minuti.

Per la ricarica in corrente alternata, con potenza di 6,6 kW, servono invece 5,3 ore sulla versione con batteria più piccola e 7,1 ore sulle altre, considerando il passaggio dal 10 al 100%.

Prezzi italiani e dotazioni di sicurezza

L’abitacolo propone un sistema multimediale che riunisce navigazione, climatizzazione, telefonia e servizi digitali. Sono previsti comandi vocali, supporto a 14 lingue e aggiornamenti software over-the-air, utili per introdurre nuove funzionalità senza interventi in officina.

Sul fronte della sicurezza, la Geely E2 ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP, affrontando il più recente protocollo di valutazione. L’allestimento Ultra aggiunge inoltre le telecamere con visualizzazione a 540 gradi, assenti sulle altre due versioni.

Il listino parte dai 20.900 euro della Pro, passa ai 22.900 euro della Max e raggiunge 24.900 euro con la Ultra. Quest’ultima comprende anche i cerchi in lega da 16 pollici, mentre gli altri allestimenti adottano cerchi in acciaio della stessa misura.

La differenza rispetto al prezzo cinese è notevole, ma il posizionamento italiano rimane competitivo rispetto a diverse elettriche di dimensioni analoghe. Saranno soprattutto autonomia reale, qualità percepita e comportamento su strada a stabilire quanto del successo ottenuto in patria possa essere trasferito sulle nostre strade.