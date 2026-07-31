Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Geely Geely EX2 arriva in Europa: la bestseller elettrica cinese sfida tutti

Nel segmento delle compatte elettriche europee il mercato si era animato come non accadeva dall’introduzione dei SUV. Ora si aggiunge un altro nome, che mette in guardia la concorrenza del vecchio continente: la Geely EX2 è l’auto più venduta in Cina nel 2025, con mezzo milione di unità consegnate in un solo anno. È arrivata nel Regno Unito, e il resto dell’Europa è il passo successivo.

Successo di vendite in Cina

La Geely EX2 è diventata l’auto più venduta in Cina nel corso del 2025, con 450.000 unità vendute. Non è un exploit isolato da spiegare con incentivi governativi o particolari condizioni di mercato locale: è la conferma che una compatta elettrica ben posizionata su prezzo, autonomia e qualità percepita può fare numeri enormi anche in un mercato enormemente competitivo.

In Europa il modello è arrivato prima nel Regno Unito, dove è già possibile configurarla e ordinarla. Il debutto nel Vecchio Continente è parte di un piano più ambizioso: Geely punta a introdurre 10 nuovi modelli in Europa entro il 2029, con l’obiettivo di raggiungere 100.000 unità vendute entro il 2030. L’EX2 è la prima di questa strategia, il modello su cui il brand scommette per costruire riconoscibilità in un segmento dove la concorrenza è già intensa ma dove c’è ancora spazio per chi porta un’offerta convincente, come ha dimostrato l’ultima presentata ID.Polo di Volkswagen.

Due tagli di batteria e tre allestimenti

La gamma si articola su tre allestimenti: Pro, Max e Ultra, con due opzioni di batteria da 35 kWh e 47 kWh che determinano l’autonomia dichiarata, compresa tra circa 250 e 344 km. La versione Pro è quella di ingresso: batteria da 35 kWh, motore posteriore da 80 CV, prezzo nel mercato britannico di circa 25.000 euro al cambio attuale. Qualcuno potrebbe aspettarsi di meno da un’auto che in Cina costa meno di un terzo di quella cifra, ma la realtà del mercato europeo è questa: dazi, omologazioni, rete di distribuzione e margini commerciali cambiano le carte in tavola.

La Max introduce la batteria da 47 kWh e la potenza sale a 114 CV, con un prezzo di circa 28.000 euro. È la versione probabilmente più equilibrata tra prezzo e autonomia, con i suoi 344 km dichiarati si posiziona in modo competitivo rispetto alle principali rivali europee. La Ultra è il top di gamma, a circa 30.300 euro: stessa meccanica della Max ma con dotazione arricchita illuminazione ambientale, telecamera a 360 gradi, sedili anteriori e volante riscaldabili.

Su tutti gli allestimenti sono presenti uno schermo centrale da 14,6 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, accompagnato da una dotazione che va al di là di quello che ci si aspetterebbe da una compatta in questa fascia di prezzo. A questo punto il confronto con le concorrenti europee è inevitabile, e non è sfavorevole a Geely: autonomia simile, dotazione paragonabile e prezzo leggermente inferiore sulla versione entry level. Il punto interrogativo rimane la rete di assistenza post-vendita, che in Europa è ancora molto meno capillare di quella dei costruttori tradizionali. Per chi compra la prima auto elettrica e non ha ancora un rapporto consolidato con un brand specifico, è un fattore che conta.