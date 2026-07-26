La nuova berlina elettrica di Genesis arriva in Italia e punta a stupire: è elegante e può contare su un comparto tecnico di alto livello

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Genesis La berlina elettrica arriva in Italia

Genesis amplia la sua gamma di modelli per il mercato italiano con una vettura destinata a diventare un simbolo per il brand. Si tratta della Genesis Electrified G80, una classica berlina di rappresentanza che viene arricchita da una motorizzazione elettrica al 100%. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche tecniche, dotazione di serie e prezzo di lancio del nuovo modello di Genesis, pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato italiano.

Un’elettrica ricca di potenzialità

La Genesis Electrified G80 propone uno stile che rispecchia il linguaggio di design chiamato dall’azienda Athletic Elegance: linee eleganti e pulite incontrano uno stile sportivo e dinamico, che segue il filone avviato dal brand con la gamma Magma. Tra le caratteristiche del modello troviamo due motori elettrici, in grado di garantire una potenza complessiva pari a 370 CV. Da segnalare anche la presenza del sistema a trazione integrale Awd.

La berlina può contare anche su una batteria da 94,5 kWh. I dati di omologazione evidenziano che il modello di Genesis è in grado di offrire un’autonomia fino a 570 chilometri nel ciclo WLTP. Si tratta di un valore più che sufficiente per poter affrontare gli spostamenti quotidiani, ma anche viaggi medio-lunghi.

La presenza di un’architettura a 400 e 800 Volt, inoltre, consente di sfruttare la ricarica rapida del pacco batteria, riducendo in modo drastico i tempi per il ripristino dell’autonomia. I dati della Casa confermano che è possibile passare dal 10% all’80% in circa 25 minuti, utilizzando una colonnina di ricarica ad alta potenza.

La vettura può contare anche sulle sospensioni adattive con funzione predittiva, sul sistema i-Pedal per la guida con un solo pedale e sul supporto agli aggiornamenti OTA. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, troveremo il cruise control adattivo con Stop & Go, il sistema di assistenza alla guida in autostrada, il mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza. Presenti anche la telecamera a 360 gradi e il sistema di parcheggio assistito anche da remoto. La berlina è ordinabile scegliendo tra 9 diverse colorazioni per la carrozzeria esterna e sette diverse opzioni per gli interni.

La dotazione di serie della berlina comprende i cerchi in lega da 19 pollici, con pneumatici Michelin Pilot Sport 4, fari Micro Lens Array, dettagli cromati oltre a un display OLED panoramico da 27 pollici, sedili in pelle riscaldati e regolabili elettricamente, volante riscaldato e sistema di illuminazione ambientale. È presente anche un impianto audio Bang & Olufsen con 17 altoparlanti. Come optional troviamo le ruote posteriori sterzanti e vari pacchetti per arricchire la dotazione con alcuni elementi extra.

I prezzi della berlina

La nuova Genesis Electrified G80 arriva sul mercato italiano, in un unico allestimento Luxury, che offre una dotazione ricca e completa. La vettura, che arricchisce la gamma del brand, potrà essere ordinata con un prezzo di listino di 81.800 euro.

A disposizione dei clienti italiani sono previste formule di finanziamento a 48 mesi e di noleggio a lungo termine di 36 mesi, entrambe disponibili con un canone di partenza di 699 euro al mese.

Da segnalare anche che in tutte le soluzioni proposte da Genesis per mettersi alla guida della berlina è incluso il programma 5-Year Care Plan con cinque anni di garanzia, manutenzione programmata e assistenza stradale a disposizione della clientela.